Лукашенко просчитался - в том числе и в отношениях с Россией

"С некоторого времени российско-белорусские отношения напряжены. Во время предвыборной кампании диктатор в Минске испытывал терпение Москвы. Однако этим он, вероятно, еще больше увеличил свою зависимость", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

"(...) После жестоких действий силовиков в прошедшие дни для Лукашенко отрезан путь на Запад: осторожное сближение, интеграция в программу ЕС "Восточное партнерство", упрощение визового режима и политико-экономические попытки заигрывания даже с США всегда были зыбкими. Но они служили противовесом все более отчетливо высказываемым ожиданиям России относительно углубления союза вплоть до создания совместного государства с новыми институтами. Это положило бы конец независимости Белоруссии", - пишет издание.

"Россия стремится к этому по причинам, связанным с политикой безопасности. (...) Однако в споре о российских поставках энергии Москва проявила жесткость по отношению к строптивому Лукашенко. В последние полтора года конфликт приносил ущерб прежде всего белорусской стороне, так как экономика страдает от приостановленных поставок российской нефти и повышенных цен на другие источники энергии. К тому же, как минимум с весны, Лукашенко, казалось, потерял чутье к терпению как своего населения, так и Кремля. Он, по-видимому, чувствовал себя настолько уверенно, что не принимал во внимание беспокойство белорусов об отсутствии мер для сдерживания пандемии коронавируса. Он просчитался и в игре авансов: источником вмешательства в предвыборную кампанию он назвал на этот раз в первую очередь не Запад, а Россию", - говорится в статье.

"Именно потому, что стареющий автократ стал более упрямым и менее надежным, Москва, вероятно, не оставалась безучастной. Одни только экономические последствия российских попыток оказать давление создали для Лукашенко неприятную обстановку для выборов. К этому добавилось косвенное влияние через российские СМИ и положительное представление оппозиционных кандидатов, настроенных явно не против России. Однако в дирижировании белорусской революцией, о которой предостерегал Лукашенко, Кремль никогда не был заинтересован, как и в свободном голосовании белорусов".

"Каждое напоминание о том, что у автократов есть срок годности, вызывает у российской элиты большой дискомфорт. Пример Белоруссии показывает, что даже якобы апатичная, аполитичная масса очень быстро может превратиться в негодующий народ, требующий перемен. Некоторые российские комментаторы увидели в происходящем в соседней стране своего рода предвосхищение того, что может ждать Россию на следующих президентских выборах ввиду того, что позиция Путина также больше не является такой неприступной".

"В то же время с ослабленным на данный момент Лукашенко, возможно, легче общаться, - рассуждает автор статьи. - Под давлением Москвы он стал еще более чувствительным; его выживание зависит от денег и экономической поддержки. Кремль, вероятно, попытается теперь добиться от него дальнейших уступок по экономической интеграции, в лучшем случае и в вопросе размещения российских войск".

"Вместе с тем России нужно готовиться к будущему без диктатора. Если российское правительство настолько явно встанет на сторону Лукашенко и тем самым против господствующего среди местного населения мнения о достоверности выборов, оно рискует надолго потерять население, в сущности дружественно настроенное по отношению к России".

При этом протестующие "хотят сохранить суверенитет Белоруссии и добиться политической свободы. Они не выступают ни против России, ни против Запада", резюмирует Neue Zürcher Zeitung.