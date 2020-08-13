Волосы против нефтяной чумы

"У берегов Маврикия танкер получил пробоину, и около тысячи тонн нефти попало в бирюзовые лагуны острова. (...) Местные жители борются с экологической катастрофой - в том числе с помощью собственных волос. Многие жители последовали примеру депутата парламента Йоанны Беренгер и принесли на берег свои отрезанные волосы. Из волос и нейлона изготавливаются заграждения, которые препятствуют распространению нефти", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Журналист издания Штефан Вагнер побеседовал с биоэкологом Меган Мюррей из Сиднейского технологического университета, которая уже несколько лет занимается изучением применения волос для борьбы с экологическими катастрофами.

"Волосы и шерсть адсорбируют сырую нефть. Это не следует путать с абсорбирующими средствами. Абсорбирующие средства поглощают вещества. При адсорбции вещество скапливается на поверхности материала, в данном случае волоса, но не проникает внутрь. (...) По этому принципу работают большинство продуктов для волос, они обволакивают волосы и покрывают поверхность каждого отдельного волоса", - пояснила исследовательница.

"(...) Волосы уже использовались при нескольких нефтяных катастрофах, например, при катастрофе на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. Этот метод используется просто потому, что он очень эффективен. Однако долгое время не проводились исследования на эту тему. Сегодня мы знаем, что переработанные волосы как минимум так же эффективны, как полипропилен. Это синтетическое вещество обладает хорошими барьерными свойствами по отношению к жиру и жидкостям и часто используется в упаковках. (...) В последние десятилетия полипропилен преимущественно использовался для борьбы с загрязнением нефтью, но это вещество не разлагается", - отметила эколог.

"В лаборатории мы смоделировали мини-катастрофы, - рассказала Мюррей. - (...) Мы наполнили емкости загрязняющими веществами и адсорбентами, человеческими волосами или собачей шерстью, и смоделировали ход катастрофы. Волос может поглотить объем нефти, который может превышать его вес в 3-9 раз. И мы выяснили, что волосы можно использовать не один, а несколько раз".

"Мы должны мыслить по-новому, когда речь идет о борьбе с катастрофами. Экологичные решения лучше в долгосрочной перспективе, прежде всего потому что они так же эффективны. Мы очень зависимы от пластика и нефти. И ведь это почти абсурдно, бороться с загрязнением воды нефтью с помощью пластика, который в свою очередь также негативно влияет на окружающую среду", - отметила собеседница издания.