13 августа 2020 г. Кейти Гиббонс | The Times Боретесь с тревожностью? Йога так же эффективна, как и психотерапевтическая сессия, утверждают эксперты "Йога может использоваться для лечения тревожности, согласно новому исследованию, в котором содержится призыв включить эту практику в клинические назначения британской Национальной службы здравоохранения", - передает The Times. "Как установили ученые, регулярная практика йоги почти так же эффективна, как разговорная терапия, которая уже предлагается Национальной службой здравоохранения Великобритании для лечения генерализованного тревожного расстройства (ГТР). Это хроническое заболевание влечет за собой беспокойство по широкому кругу ситуаций и проблем и затрагивает около 5% жителей Великобритании. Психологическое лечение, такое как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), является первым из рекомендованных Национальной службой здравоохранения типов лечения. КПТ - это разговорная терапия, которая может помочь пациентам справиться с негативным мышлением путем отношения к вызывающим тревогу проблем в более позитивном ключе, - говорится в статье. - Если это не помогает или пациент не хочет проходить такую терапию, назначается лекарственная терапия (...)". В настоящее время, пишет газета, клиницисты направляют пациентов в организации, не входящие в систему Национальной службы здравоохранения. (...) "В исследовании, проведенном Медицинской школой Гроссмана при Нью-Йоркском университете, приняли участие 226 мужчин и женщин с генерализованным тревожным расстройством - они были случайным образом распределены в три группы, в которых они занимались КПТ,Кундалини-йогой или обучались управлению стрессом", - передает издание. "Практика Кундалини-йоги включала в себя различные укрепляющие позы, а также различные дыхательные техники, упражнения на расслабление и медитацию. Участники группы по управлению стрессом получали рекомендации о том, как справляться с тревогой, например, сократить употребление алкоголя и курения, а также понять важность физических упражнений и здорового питания. Все лечебные программы длились 12 недель, с еженедельными двухчасовыми сеансами и 20-минутными ежедневными домашними заданиями", - повествует газета. "Результаты показали, что у 54% участников группы йоги симптоматика улучшилась по сравнению с 33% в группе обучения управления стрессом. По словам исследователей, среди тех, кто проходил лечение с помощью КПТ, критерии улучшения симптомов наблюдались у 71%. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Psychiatry", - пишет The Times. "Эксперты призывают добавить индивидуальные программы йоги к списку прописываемого лечения при этом расстройстве. Призывы к терапевтам назначать программы йоги для лечения депрессии звучали и ранее. Этот шаг поддержал принц Уэльский, который сказал, что йога может помочь сэкономить "драгоценные и дорогие" ресурсы Национальной службы здравоохранения, поскольку она эффективна как инструмент "здоровья и исцеления", - отмечается в публикации. "Хизер Мейсон, основатель The Minded Institute - этот институт занимается разработкой йога-терапии для лечения физических и психических заболеваний, отметила: "Результаты этого тщательного исследования воодушевляют. Учитывая, насколько широко распространены тревожные расстройства, помноженные на уникальные потребностей и предрасположенности пациентов, совершенно необходимо, чтобы системы здравоохранения предлагали разнообразные методы лечения". "Как показали исследования, йога сопоставима с КПТ, основным психологическим воздействием, предлагаемым Национальной службой здравоохранения для лечения тревожности... Я считаю, что Национальной службе здравоохранения пора пришло время серьезно задуматься о включении йоги в список назначений для лечения тревожных расстройств", - добавила она. "После 6 месяцев наблюдения исследователи обнаружили, что в то время как показатели при лечении когнитивно-поведенческой терапией оставались значительно лучше, чем при обучении управлению стрессом, йога не была столь же эффективной. Однако, по словам Мейсон, это могло быть связано с тем, что пациенты с меньшей вероятностью придерживались индивидуальной практики йоги, чем управляемой разговорной терапии". "Наоми М. Саймон, профессор кафедры психиатрии в Langone Health при Университете Нью-Йорка, и автор исследования, сказала: "Генерализованное тревожное расстройство - очень распространенное заболевание, но многие не хотят или не могут получить доступ к лечению научно-доказанными методами. Наши результаты показывают, что йога, которая является безопасной и широко доступной, может улучшить симптомы у некоторых людей с этим расстройством и может быть ценным инструментом в общем плане лечения". "По словам профессора Саймон, хотя КПТ считается золотым стандартом лечения тревожности, альтернативные методы, такие как йога, могут помочь справиться с этим состоянием тем, кто не хочет углубляться в разговорную терапию", - указывает газета. (...) Источник: The Times