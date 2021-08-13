Предупреждающий сигнал и для других стран: Израиль, чемпион мира по вакцинации, достигает своего предела

"Несмотря на высокий уровень вакцинации, ситуация с коронавирусом в Израиле ухудшается, и правительство рассматривает возможность введения нового локдауна. Его дата уже определена", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Не так давно весь мир с изумлением смотрел на Израиль, - отмечает журналист Пьер Хойманн. - Небольшая страна не только оказалась дальновидной, заказав достаточное количество вакцины. Предприняв усилия в логистике, правительству также удалось провести вакцинацию населения быстрее, чем в любой другой стране".

"Уже в апреле Израиль стал первой страной, полностью восстановившей свою экономику. Обязательное ношение маски отменили, вновь открылись театры и кинотеатры, бассейны и фитнес-центры. Быстрая победа над вирусом если и представлялась возможной - то именно в Израиле".

"Теперь, спустя шесть месяцев, растет разочарование. Уже несколько недель число заражений стремительно растет. Правительство публикует мрачные сценарии. Число пациентов, госпитализируемых с коронавирусом, будет удваиваться каждые десять дней, предупреждает оно. За 4 недели их число может достичь 4,8 тыс. человек, у половины из которых следует ожидать тяжелого течения заболевания", - говорится в статье.

"Чтобы остановить распространение вируса, правительство ввело ограничения. Оно также начало широкомасштабную PR-кампанию, призывая всех дважды вакцинированных людей старше 60 лет сделать третью прививку".

"Правительство распространило использование так называемого "зеленого паспорта" практически на все сферы общественной жизни. (...) Для частных и общественных мероприятий снова действуют ограничения по максимальному количеству людей. В качестве последнего варианта сдерживания эпидемии правительство говорит о новом полном локдауне. Так оно хочет убедить тех, кто до сих пор отказывался от вакцинации", - передает Handelsblatt.

"Если локдаун будет введен, то возможная его дата уже определена: начало сентября, когда начнутся еврейские праздники Новый год и Йом Кипур (День искупления). В это время семьи традиционно собираются вместе. Локдаун во время праздников мог бы не только разорвать цепь заражения. По мнению министерства финансов, его преимущество заключается и в ограничении негативных последствий для экономики".

"Поскольку на сегодняшний день полностью вакцинированы более 58% из 9,4 млн граждан, те, кто отказываются от вакцинации, на фоне роста числа новых заражений и вовсе считают, что оказались правы. По их словам, защита оказалась менее эффективна, чем заявлялось изначально. Действительно: вчера, в четверг, было зарегистрировано почти 6 тыс. новых случаев. (...) Одно проведенное в Израиле исследование подтверждает, что иммунитет после вакцинации гарантирован лишь на несколько месяцев. Однако вакцинация не бесполезна, заверяют эксперты".

"Согласно сообщению министерства здравоохранения касательно эффективности вакцины Biontech/Pfizer, опубликованному в конце июля, эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и тяжелых симптомов по-прежнему составляет 88% и 91% соответственно, несмотря на агрессивный "дельта"-вариант коронавируса. Однако защита от заражения и легких симптомов снизилась до 40%", - говорится в статье.

"И все же: вакцинированные "защищены в пять-десять раз лучше", чем невакцинированные, говорит Надав Давидович, возглавляющий Институт превентивной медицины при Университете Бен-Гуриона. Среди тех, кто получил обе дозы вакцины от Covid-19, риск развития тяжелой формы заболевания значительно ниже, чем среди невакцинированных, указывает он. Среди лиц старше 60 лет, не прошедших вакцинацию, министерство здравоохранения зарегистрировало тяжелое течение болезни примерно у 85 человек на 100 тыс. пациентов. В той же возрастной группе врачи сообщили лишь о 16 тяжелых случаях среди полностью вакцинированных".

"С 12 июля в Израиле уже проводится повторная вакцинация для людей с сильно ослабленной иммунной системой. Предварительные результаты исследований, проведенных в больнице "Бейлинсон" при медицинском центре Рабина в Петах-Тикве и медицинской организации "Клалит", действительно показали, что введение третьей дозы вакцины от коронавируса пациентам с ослабленным иммунитетом значительно повышает способность их организма вырабатывать антитела".

"Однако, по сообщениям СМИ, внутренние данные министерства здравоохранения показывают, что 14 израильтян заразились Covid-19 через неделю после бустерной прививки. Если эти цифры подтвердятся в более крупных выборках, они могут усилить сомнения в эффективности ревакцинации. Израиль был первой страной, которая начала делать бустерные прививки", - пишет Handelsblatt.