Афганистан: послезавтра

"31 августа последние американские военные покинут Афганистан. Их уход открывает перед талибами* широкий путь и оставляет место для новых игроков, прежде всего для Китая и Турции", - пишет журналист Le Figaro Жан-Луи Трамбле.

"Спустя два десятилетия после американской интервенции Афганистан вернулся к исходному положению. То же движение "Талибан"*, которое Вашингтон хотел изгнать и наказать после 11 сентября 2001 года, вернулось, став, сильнее, чем когда-либо. Сейчас оно контролируют 85% территории. (...) Итог американской одиссеи? 150 тыс. погибших и пущенные на ветер 2 триллиона долларов", - говорится в статье.

"Другой результат: постамериканский Афганистан превратился в наркогосударство, ставшее крупнейшим в мире производителем героина. В конце своего правления движение "Талибан"* запрещало выращивать мак. Его проамериканские преемники не отличалась такой совестливостью! Но природа не терпит пустоты, и Турция вызвалась (за финансовую компенсацию) обезопасить аэропорт Кабула - место эвакуации дипломатов и гуманитарных работников в случае (вероятной) победы талибов*. Контролируя взлетно-посадочную полосу, Реджеп Тайип Эрдоган также рассчитывает остановить мигрантов (30 тыс. в неделю), которые в настоящее время прибывают в Турцию", - отмечает автор статьи.

(...) "Парадоксально, но беспорядочное бегство американцев отнюдь не радует их конкурентов или традиционных врагов, будь то персы, китайцы или русские. Все обеспокоены нестабильностью, которую может создать правительство талибов*. Как и Анкара, Тегеран опасается массового наплыва беженцев и нелегалов, покидающих свою страну", - указывает автор публикации.

(...) "Такое же смущение испытывает Кремль, который видит угрозу в своем "ближнем зарубежье". От царствования Романовых до советской эпохи Афганистан являлся константой российской геополитики. Москва опасается дестабилизации Центральной Азии и своих бывших сателлитов. Чтобы успокоить их и подать сильный сигнал талибам*, российская армия только что организовала военные учения в Узбекистане и Таджикистане, граничащих с Афганистаном: было мобилизовано 2000 военнослужащих и 400 единиц техники. Действительно, в рядах талибов* воюют многие таджикские и узбекские фундаменталисты. Цель учений: создать буферную зону для предотвращения их проникновения в Россию", - анализирует Трамбле.

(...) "Весь мир облетел снимок: трое китайских чиновников в окружении девяти бородатых талибов* в масках. Произошло это 28 июля в районе Пекина. Афганскую делегацию возглавил мулла Абдул Гани Барадар, номер два в движении "Талибан"*. У Китая 75-километровая граница с Афганистаном, и он опасается, что уйгурские боевики в Синьцзяне перейдут на сторону талибов и будут действовать с их территории", - пишет Le Figaro.

(...) "За кулисами этой встречи в основном говорили о бизнесе. Потому что Афганистан находится в центре программы "Новые шелковые пути", запущенной Си Цзиньпином восемь лет назад. Для него талибы являются такими же бизнес-партнерами, как и все остальные. (...) Истинный урок реальной политики", - резюмирует Жан-Луи Трамбле.

*Эта организация запрещена на территории РФ"