Америка Байдена ищет свое место в мире

(...) "Насколько могущественной должна быть Америка? Дебаты в Вашингтоне идут полным ходом, несмотря на то, что зрелище тихого ухода американцев из Афганистана в конце августа может обернуться геополитическим поражением для Джо Байдена, если талибы* когда-нибудь захватят Кабул", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Вашингтоне Лора Мандевиль.

"Двадцать лет военных действий и огромных инвестиций, чтобы докатиться до такого? Значит, американцы не извлекли никаких уроков из советской катастрофы?"- задается вопросом один ошеломленный российский наблюдатель.

(...) "Решение Джо Байдена уйти из Афганистана отражает общее настроение его соотечественников, которые устали от бесконечных войн и призывают к восстановлению американской нации. А ведь президент объявил, что "Америка вернулась" на мировую арену. Так о каком же возвращении идет речь?" - задумывается автор статьи.

"(...) "Никто из дипломатов в Вашингтоне не сомневается в опыте внешнеполитической команды Байдена. Государственный секретарь Энтони Блинкен - опытный дипломат, пользующийся поддержкой уважаемых деятелей. "Настоящие корифеи, знающие свое дело и не наивные", - считает посол Дэн Фрид, который при Буше был помощником госсекретаря по европейским и российским делам. Новые назначения принесли облегчение после порой забавного и запутанного характера эпохи Трампа. Но они не сняли сомнений по поводу будущего американского лидерства. Потому что, когда президент претендует на важную роль своей страны, говоря о грядущей борьбе между демократиями и авторитарными режимами, чувствуется разрыв между словами и способностью к реальным действиям", - указывает журналистка.

"Это связано, прежде всего, с внутренними проблемами. Уход Дональда Трампа не устранил глубокий внутренний кризис, который разделяет Америку. Как с жестокой откровенностью отмечает Фиона Хилл, эксперт по России, внешняя политика стала узкопартийной, препятствуя "большим амбициям".

(...) "Вторая важная тема: Китай, где Байден подхватывает лозунг соперничества великих держав, сформулированный администрацией Трампа по поводу национальной безопасности в 2018 году, основанный на принципе защиты Тайваня и сдерживания технологического подъема Пекина. Но Байден делает это более тонким способом, чем его предшественник, отмечает посол Дэн Фрид. "Байден хочет ужесточить международные правила, чтобы заставить китайцев играть в эту игру. Он представляет современную версию прогрессивной традиции Тедди Рузвельта, Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта, идею о том, что необходимо реформирование внутри страны, чтобы отодвинуть крайне правых и крайне левых, а также о том, что институты и правила могут быть экспортированы за границу для благоприятствования демократии", - поясняет Фрид, утверждая, что президент "надеется на создание вместе с Европой системы новых обязательных регулирующих стандартов".

(...) "Раш Доши, ответственный за китайское досье в Совете национальной безопасности США, в своей недавней книге утверждает, что Китай стремится "сформировать мир XXI века в той же манере, в какой Америка сформировала XX век".

(...) "Правительство Байдена поняло, что его французские, немецкие, японские или южнокорейские союзники не хотят решительного антикитайского или антироссийского крестового похода, который противоречил бы их экономическим интересам", - недавно отметил эксперт по геополитике Весс Митчелл.

(...) "Байден согласился возобновить диалог с Владимиром Путиным по разоружению, после того, как назвал его "убийцей". Он также застал врасплох поляков, украинцев и прибалтийцев, отказавшись от санкций в отношении российского газопровода "Северный поток", чтобы восстановить свои отношения с Германией. Такую позицию некоторые, например, политолог Эндрю Мичта, рассматривали как признание "слабости" именно в тот момент, когда президент объявил о "возвращении Америки" в Европу. Подобные колебания между твердостью и реальной политикой также отражают расхождения в подходах между ястребами Госдепартамента и "реалистами" Совета безопасности", - пишет Le Figaro.

"В Восточной Европе опасаются, что Россия или Китай воспользуются демократическим кризисом в Америке для тестирования ее намерений, в любом случае, решение по "Северному потоку" там расценивается как отказ от Украины, отмечает бывший посол Грузии Темур Якобашвили. Он подчеркивает, что, по мнению многих посткоммунистических стран, замешательство Запада и отход Америки представляют собой сбивающее с толку зрелище, которое способно подтолкнуть их к Китаю, экономически привлекательному и к тому же менее придирчивому к их зачастую коррумпированным политическим нравам", - говорится в статье.

"Я понимаю эти опасения, но я отказываюсь поддерживать тезис об американском упадке, действующий с 1950-х годов, который недооценивает нашу способность к восстановлению!" - реагирует посол Фрид. Однако он признает, что решение по "Северному потоку" вызывает вопросы и говорит, что ожидает "сюрпризов и атак со стороны Кремля и Пекина". "У людей Байдена есть свой план действий, и это хорошо, но они не должны забывать о том, что у Путина и китайцев есть свои собственные планы, и они будут их испытывать. Я им сказал, что лучше им быть с этому готовыми", - заключает он.

* - Талибан -организация, деятельность которой запрещена на территории РФ