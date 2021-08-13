Нарушенные связи Байдена с Украиной

(...) "После шести месяцев безуспешных попыток президент Украины Владимир Зеленский наконец добился аудиенции у своего американского коллеги Джо Байдена, которая состоится 30 августа в Вашингтоне. Белый дом предоставил свое приглашение только после того, как нашел почву для взаимопонимания с Берлином по поводу снятии санкций США в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Это дипломатическая оплеуха для Киева, который считает российский проект враждебным и опасным для своих интересов", - пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Monde.

"По мнению Зеленского, газопровод, идущий в обход украинской территории, представляет собой "серьезную угрозу безопасности" для его страны. "Северный поток - 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию", - сказал украинский президент на встрече с делегацией конгресса США 2 июня.

(...) "Сегодня строительство газопровода, который напрямую соединит территории России и Германии по дну Балтийского моря, практически завершено. Байден обосновал отмену санкций США "невозможностью" остановить его, а также желанием "восстановить" отношения с Германией, которая очень привержена к проекту из-за своих потребностей в газе. Канцлер Германии Ангела Меркель все же озаботилась тем, чтобы пощадить Киев, объявив, что 22 августа она поедет на Украину, чтобы встретиться там с Зеленским", - говорится в статье.

"Байден предпочел несколько раз проигнорировать своего украинского коллегу во время своего европейского турне, особенно во время саммита НАТО. Киев же настойчиво просит об интеграции в трансатлантический военный альянс для обеспечения своей безопасности, - указывает автор публикации. "Байден хотел решить проблему газопровода до визита Зеленского, чтобы не иметь дело с самым раздражающим двусторонним вопросом", - анализирует Алена Гетманчук, директор киевского аналитического центра по международным отношениям "Новая Европа".

"Это не единственная "раздражающая" проблема. Во время президентской кампании в США 2020 года Украина оказалась в центре кампании дезинформации, направленной против Джо Байдена через его сына Хантера", - напоминает журналист.

(...) "Эта история оказала негативное влияние на установление доверия между Киевом и администрацией Байдена, поскольку она превратила Украину во внутриполитическую проблему США, а не во внешнеполитическую американскую проблему, как это было раньше. Байден определенно не хочет, чтобы его считали политиком, имеющим конфликт интересов на Украине", - подчеркивает Гетманчук. "У Зеленского, в отличие от других зарубежных лидеров, не было "медового месяца" с администрацией Байдена, - добавляет она. - Поначалу Байден даже не хотел разговаривать с Зеленским по телефону".

"В свою очередь, украинские руководители сожалеют о том, что вопрос о "Северном потоке - 2" был решен за их спиной. Но они не сдаются. (...) Недавно Киев пошел на сближение с Китаем, возможно, это является признаком того, что он ищет новые рычаги воздействия на Вашингтон", - говорится в статье.

"По инициативе Зеленского, 13 июля у президента Украины состоялся первый телефонный разговор с его китайским коллегой Си Цзиньпином. Официально по поводу поставок китайских вакцин", - отмечается далее.

(...) Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находившийся проездом в Вашингтоне 6 августа, настаивал на пресечении спекуляций: "Мы являемся частью западного мира. (...) Но торговля с Китаем является объективной реальностью, и даже несмотря на принципиальную политику, которую проводят США в отношении Китая в сфере безопасности".

Кулеба призвал к решительным жестам поддержки своей страны: "Время США и европейским союзникам определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС".

"Зеленский явно ожидает предложений от Байдена по пакету гарантий безопасности для Украины. Это стало крайне важным для Украины после решения по "Северному потоку - 2", которое воспринимается в стране, прежде всего, как проблема безопасности. В первое время речь могла бы идти о подписании двустороннего рамочного соглашения о стратегической обороне. Зеленский также может надеяться на то, что администрация Байдена будет менее догматичной в отношении реформ. Украина находится на правильном пути, хотя движется она не очень быстро", - резюмирует Гетманчук. У Киева и Вашингтона явно разные приоритеты, поскольку, по мнению эксперта, "Байден убежден, что главной угрозой безопасности для Киева является коррупция, а не Россия".