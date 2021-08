13 августа 2021 г. Гретхен Рейнолдс | The New York Times 4 секунды интенсивной тренировки с повторами - и ваши мышцы скажут вам спасибо, уверяют ученые "Всего 4 секунды физнагрузки на полную мощность, повторенных два или три десятка раз, могут быть всем, что нужно многим из нас для развития и поддержания физической формы, силы и выносливости, согласно новому вдохновляющему исследованию эффективности сверхбыстрых тренировок. Полученные данные расширяют результаты других недавних исследований, показывающих, что 4-секундные интервальные тренировки благотворно влияют на метаболизм и мышцы у взрослых разного возраста. Но они также могут проливать свет на новые опасения по поводу того, что мы упускаем, если делаем тренировки слишком короткими", - пишет The New York Times. (...) "На протяжении нескольких поколений спортсмены проводили интервальные тренировки, чтобы повысить скорость и производительность. (...) В прошлых исследованиях было показано, что тренировки с интенсивными интервалами продолжительностью от 4 минут или даже меньше улучшают различные аспекты здоровья и хорошей физической формы в такой же или большей степени, чем гораздо более длительные сеансы непрерывных, более мягких упражнений, таких как бег трусцой или ходьба. (...) Однако идеальная длина отдельных интервалов остается неопределенной. (...)" По мнению Эдварда Койла, профессора кинезиологии и здравоохранительного просвещения Техасского университета в Остине, лучше всего, если интервал составляет около 4 секунд, пишет газета. "Он и его коллеги пришли к этому количеству времени после изучения профессиональных спортсменов. Во время физиологических тестов в лаборатории доктора Койла спортсмены развивали титаническую скорость и мощь, крутя педали на специализированных стационарных велосипедах с тяжелым маховиком и отсутствием сопротивления (...)", - отмечается в статье. "Доктор Койл и его коллеги обнаружили, что примерно за две секунды кручения педалей (...)спортсмены достигали тотального, максимального уровня аэробных усилий и производительности, которые они могли поддерживать кратковременно, но часто повторять через несколько секунд восстановления между ними. Остальным из нас, не являющимся профессиональными спортсменами, может потребоваться больше времени для достижения максимальной аэробной нагрузки и производительности во время аналогичных интервалов езды на велосипеде, рассуждал доктор Койл. Но даже вдвое больше - это всего 4 секунды". "Но могут ли 4-секундные интервалы действительно обеспечить достаточно физической нагрузки? Чтобы попытаться выяснить это, он и его коллеги недавно провели серию экспериментов. Во время первого исследования, опубликованного в прошлом году, они попросили студентов выполнять пять повторений 4-секундных интервалов на специально разработанных велосипедах каждый час в течение 8-часового рабочего дня. Они обнаружили, что на следующий день добровольцы метаболизировали жир намного лучше, чем если бы они весь день сидели без упражнений",- говорится в статье. "Точно так же более широкое и долгосрочное исследование с участием пожилых людей, не находящийся в хорошей физической форме, показало, что регулярные 4-секундные интервальные тренировки, во время которых добровольцы повторяли короткие, но интенсивные интервалы на велосипеде не менее 15 раз за тренировку, значительно повышали их аэробные возможности и мышечную масса ног через 2 месяца". (...) "В новом исследовании, опубликованном в июле в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, доктор Койл и его коллеги убедили 11 здоровых, активных молодых мужчин и женщин прийти в лабораторию и пройти через 30 повторений 4-секундных интенсивных интервалов на велосипедах с отдыхом не менее 15 секунд между ними. Добровольцы проводили три занятия каждую неделю в течение 2 месяцев, в общей сложности проделав 48 минут упражнений. Иным образом в это время они не занимались спортом", - указывает издание. "Исследователи обнаружили, что за это время они добавили 13% к важнейшему показателю аэробных возможностей и 17% к своей мышечной силе, измеренной по тому, сколько ватт они вырабатывали, крутя педали на велосипеде. Эти результаты заставляют предположить, что несколько секунд напряженных усилий "определенно обеспечат достаточный стимул" для укрепления и без того крепких сердец и мышц, сказал доктор Койл". (...) "Однако он отметил, что (...) другое исследование, в том числе его более раннее исследование с участием студентов, предполагает, что сидячий образ жизни в течение длительного времени может отрицательно сказаться на метаболическом здоровье, сводя на нет пользу от высокоинтенсивных тренировок. Итак, если вы делаете несколько 4-секундных интервалов утром, а затем в оставшееся время сидите почти без движения, вы можете столкнуться с проблемами обмена веществ, связанными с малоподвижным образом жизни, несмотря на проделанные 4-секундные интервалы", - подчеркивается в публикации. (...) Источник: The New York Times