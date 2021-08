13 августа 2021 г. Джина Колата | The New York Times Все, что мы знаем о метаболизме, может быть неверным, считают ученые "Всем известно расхожее мнение о метаболизме: люди после 20 лет год за годом прибавляют в весе, потому что их метаболизм замедляется, особенно в среднем возрасте. У женщин метаболизм медленнее, чем у мужчин. Вот почему им труднее контролировать свой вес. Менопауза только усугубляет ситуацию, еще больше замедляя обмен веществ у женщин. Все это неправильно, говорится в научном исследовании, опубликованном в четверг в журнале Science. Используя данные почти 6500 человек в возрасте от 8 дней до 95 лет, исследователи обнаружили, что, если говорить о метаболизме, то можно выделить 4 различных периода жизни. Они также обнаружили, что после учета других факторов между мужчинами и женщинами нет реальных различий между уровнем метаболизма", - передает The New York Times. "Результаты исследования, вероятно, изменят науку о физиологии человека, а также могут иметь последствия для некоторых медицинских практик, таких как определение подходящих доз лекарств для детей и пожилых людей. "Это попадет в учебники", - предрекает Линн Редман, физиолог по вопросам энергетического баланса из Института биомедицинских исследований Пеннингтона в Батон-Руж, штат Луизиана. Она также это исследование "принципиально важным". "Розалин Андерсон, профессор медицины Университета Висконсин-Мэдисон, изучающая старение, написала сопроводительную статью к исследованию. В интервью она заметила, что выводы исследования ее "потрясли". "Нам придется пересмотреть некоторые наши представления", - добавила она. (...) "Метаболические исследования дороги, поэтому в большинстве опубликованных исследований было очень мало участников. Но главный ученый нового исследования Герман Понцер, эволюционный антрополог из Университета Дьюка, сказал, что участвующие в проекте исследователи согласились поделиться своими данными. В исследовании приняли участие более 80 соавторов. Объединив усилия полдюжины лабораторий и данные, собранные за 40 лет, они получили достаточно информации, чтобы задать общие вопросы об изменениях метаболизма в течение жизни", - говорится в статье. "Все исследовательские центры, участвовавшие в проекте, изучали скорость метаболизма с помощью метода, считающегося золотым стандартом - двойной меченой воды. Он включает в себя измерение сожженных калорий путем отслеживания количества углекислого газа, выдыхаемого человеком во время повседневной деятельности, - сообщается в публикации. - У исследователей также были данные о росте и весе участников, а также процентном содержании жира в организме, что позволило им взглянуть на основные показатели метаболизма. Конечно, менее крупный человек будет сжигать меньше калорий, чем более крупный, но с поправкой на размер и процент жира группа ученых задавала вопрос: "Отличается ли метаболизм другим?" Центральное место в выводах ученых занимает мысль о том, что у всех людей метаболизм различается на четырех различных этапах жизни: - Младенчество, до 1 года, когда сжигание калорий находится на пике, ускоряясь, пока оно не становится на 50% выше, чем у взрослого. -Затем, с 1 года до примерно 20 лет, метаболизм постепенно замедляется примерно на 3% в год. - С 20 до 60 лет метаболизм стабилен. - А после 60 лет он снижается примерно на 0,7% в год. "После того, как исследователи проверили размер тела и количество мышц у людей, они также не обнаружили различий между мужчинами и женщинами", - подчеркивает газета, добавляя, что индивидуальные исключения все же бывают: "(...) у некоторых уровень метаболизма на 25% ниже среднего для их возраста, а у других уровень метаболизма на 25% выше, чем ожидалось. Но эти исключения не меняют общей картины (...)". "Четыре периода метаболической жизни, описанные в новом исследовании, показывают, что "не существует постоянной нормы расхода энергии на фунт веса", отметил доктор Редман. Это зависит от возраста. И противоречит давним предположениям, которых придерживалась она и другие специалисты в области питания". (...) "Одним из открытий, которые удивили доктора Понцера больше всего, был метаболизм младенцев. Он ожидал, например, что у новорожденного младенца будет заоблачно высокий уровень метаболизма. В конце концов, общее правило биологии гласит, что более мелкие животные сжигают калории быстрее, чем более крупные. Вместо этого, по словам доктора Понцера, в течение первого месяца жизни у младенцев такой же уровень метаболизма, как и у их матерей. Но вскоре после рождения ребенка, по его словам, "что-то срабатывает, и скорость обмена веществ резко возрастает", - пишет газета. "Ученые также ожидали, что метаболизм взрослых людей начинает замедляться, когда им за 40, а у женщин - с наступлением менопаузы. Но, как сказал доктор Понцер, "мы просто этого не заметили". Замедление метаболизма, которое начинается примерно в возрасте 60 лет, приводит к снижению скорости обмена веществ на 20% к 95 годам", - отмечается в статье. По словам доктора Сэмюэла Кляйна, который не принимал участия в исследовании и является директором Центра питания человека Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, хотя люди набирают в среднем более полутора фунтов в зрелом возрасте, они больше не смогут списывать это на замедление метаболизма. Доктор Кляйн говорит, что энергетические потребности сердца, печени, почек и мозга составляют 65% от скорости метаболизма в состоянии покоя, хотя они составляют только 5% веса тела. Он добавил, что более медленный метаболизм после 60 лет может означать, что с возрастом жизненно важные органы начинают хуже функционировать. Это может быть одной из причин того, что хронические заболевания чаще всего возникают у пожилых людей". (...) Источник: The New York Times