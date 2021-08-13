Сибирский замкнутый круг

"В Якутии горят огромные участки леса - изменение климата делает регион жарким и засушливым. При этом пожары угрожают еще более быстрым оттаиванием вечной мерзлоты, которая содержит парниковый газ метан", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Дым из Сибири достиг Северного полюса, сообщило американское космическое агентство NASA, опубликовав спутниковый снимок, на котором Россия изображена под толстым желтоватым покрывалом шириной 3 тыс. километров и длиной 4 тыс. километров. Огромные лесные пожары под ним не видны - облако слишком плотное. В предыдущие годы такой дым добирался из сибирской Якутии в Гренландию и Канаду, но никогда он не уходил так далеко на север, никогда не распространялся до полюса", - отмечает журналистка Зильке Бигалке.

"В Якутии, которая официально называется республикой Саха, лес горит летом часто. Однако уже три года подряд эти пожары все больше усиливаются. В настоящее время в регионе охвачено огнем более 6 млн гектаров, что равняется площади Латвии. (...) Леса покрывают здесь почти три четверти территории, пожары - обычное явление. В отдаленных регионах они в основном предоставлены сами себе", - говорится в статье.

"Однако теперь огонь ближе, чем обычно, подбирается к населенным пунктам, и несколько деревень уже пришлось эвакуировать. (...) В регионе объявлено чрезвычайное положение", - передает издание.

"Губернатор Айсен Николаев возлагает вину на изменение климата. (...) Кремль открыто начал называть изменение климата проблемой лишь несколько лет назад, когда экологические катастрофы, пожары, наводнения и аварии стали заметно учащаться из-за таяния вечной мерзлоты".

"В конце концов, горит не только Якутия. Национальное управление лесного хозяйства отслеживает пожары по всей России; с начала года огнем уже было охвачено более 16 млн гектаров. Особенно в Якутии, почти в семи часах полета на самолете от Москвы, пожарные службы испытывают нехватку техники и сотрудников. По данным властей, с огнем там борются около 4,8 тыс. человек, помощь оказывают и многие добровольцы".

"Миллион гектаров мы тушим лопатами!", - написал в Facebook Федот Тумусов. Он родом из Якутии и заседает в Государственной Думе в Москве. Существует множество современных методов тушения пожаров, например, специальные порошковые снаряды для труднодоступных пожаров, где самолеты с водой неэффективны, указал он. "Но у нас - лопаты". Тумусов предупреждает и о последствиях дыма; люди могут гибнуть от него, пишет Тумусов. Дым, по его словам, "опасен не меньше огня, с его последствиями мы будем сталкиваться еще долгие годы".

"Эксперты уже давно предупреждают, что необходимо принимать больше мер для предотвращения пожаров, лучше следить за лесами и убирать сухой подлесок в критических местах. Но с советских времен количество лесников в Якутии сократилось в разы", - подчеркивает Süddeutsche.

"Последствия пожаров выходят далеко за пределы России, - отмечает издание. - В этом году из-за них уже выделилось рекордное количество углекислого газа - более 500 мегатонн, сообщила на прошлой неделе климатическая служба ЕС Copernicus".

"В Якутии не только огромные площади лесов - важной особенностью региона является и вечная мерзлота. Здесь так холодно, что земля остается замерзшей круглый год. Но когда из-за жары она все-таки тает, а лед в земле превращается в воду, дома начинают проваливаться, и иногда в земле образуются кратеры глубиной в несколько метров. Когда почва оттаивает, она также высвобождает то, что оставалось бы запертым во льду: большое количество метана. Исследователи предупреждают, что этот парниковый газ может еще больше ускорить изменение климата".

"Сибирский лес защищает замерзшую землю от солнца. При этом обугленные участки нагреваются под воздействием солнечных лучей, после чего вечная мерзлота начинает таять быстрее. Если почва станет слишком влажной, новые деревья не вырастают. Это замкнутый круг с глобальными последствиями", - констатирует Süddeutsche Zeitung.