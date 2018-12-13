Как на самом деле влияют смартфоны на наше здоровье

Электронная почта, WhatsApp, Instagram, звонки - большинство людей вряд ли может представить свою жизнь без мобильного телефона. Но какое влияние оказывают смартфоны на наше здоровье? Немецкий таблоид узнал мнение экспертов.

Смартфоны, пишет издание, действительно могут вызывать зависимость. "С появлением смартфонов в онлайн-зависимости появилась новая динамика", - говорит исследователь зависимости Берт те Вильдт. Особенно, по его словам, возросла зависимость от социальных сетей. В Германии зависимым от интернета считается 1% населения. При этом, как показало исследование, проведенное психологом Хансом-Юргеном Румпфом по поручению правительства ФРГ, молодые мужчины чаще становятся зависимыми от онлайн-игр и порнографии, а женщины - от социальных сетей. "Целесообразно определить для себя время, место и ситуации, в которых вы не будете использовать смартфон - например, во время еды или за час до сна", - советует эксперт.

На самом ли деле смартфоны вредят спине и рукам? "Патриция Тегтмайер из Федерального ведомства Германии по охране труда и производственной медицине совместно со своими сотрудниками проанализировала исследования, проведенные с 2007 по 2016 год и пришла к выводу: интенсивное и продолжительное использование смартфона может повысить риск возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата", передает Bild. Быстрый набор текста на клавиатуре смартфона, указывает автор статьи, может привести к воспалениям сухожилий на запястье и большом пальце. Тегтмайер советует использовать смартфон непродолжительно, часто менять положение тела и "использовать обе руки вместо того, чтобы держать смартфон только в одной".

О том, вреден ли для сетчатки глаза синий свет смартфона, единого мнения среди ученых пока нет, отмечает издание. В июле ученые из Университета Толедо (США) якобы выявили, что синий спектр излучения дисплеев может приводить к слепоте, так как под его воздействием в светочувствительных клетках глаза образуются токсичные молекулы. Однако, по мнению научного комитета Еврокомиссии по вопросам здоровья, интенсивность излучения светодиодных дисплеев составляет менее 10% допустимого максимального значения и при обычном использовании не представляет собой риска для глаз. Тем не менее, советует Bild, следует использовать функцию автоматической регулировки яркости экрана.

Тот, кто вечерами долго использует смартфон, хуже засыпает? Это правда, утверждает издание. По словам Лиляны Удовичич из Федерального ведомства Германии по охране труда и производственной медицине, использование смартфона подавляет выработку гормона мелатонина. "Благодаря мелатонину вечерами мы чувствуем усталость. Обычно этот гормон вырабатывается в темноте, а яркий свет смартфона посылает организму совершенно противоположный сигнал", - поясняет автор публикации. "Рекомендуется включать на смартфоне ночной режим", - отмечает Удовичич.

"В апреле внимание общественности привлекло одно решение итальянского суда, - продолжает Bild. - Мужчине одобрили выплату компенсации, так как у него образовалась опухоль мозга. Судьи посчитали рак профессиональным заболеванием - каждый день мужчина по рабочим вопросам говорил несколько часов по мобильному".

Действительно ли излучение мобильника может вызвать рак? "Нет", - говорит Гунде Цигельбергер из Федерального ведомства по радиационной безопасности и ссылается на отсутствие соответствующих доказательств. Тем не менее, отмечает эксперт, такая вероятность еще не исключена полностью, поэтому рекомендуется использовать гарнитуру или громкую связь, а сам смартфон как можно реже держать в непосредственной близости от головы.

Что касается Wi-Fi-излучения смартфона, то исследование, проведенное по поручению Федерального ведомства по радиационной безопасности Германии еще в 2015 году, показало, что облучение от приборов, использующих беспроводное соединение, составляет менее 0,1% от предельно допустимого в ЕС значения, говорится в статье.

Может ли телефон в кармане брюк стать причиной развития бесплодия у мужчин? Как известно, длительное тепловое воздействие на яички нарушает их функцию. "Было доказано, что образование спермы подавляется повышением температуры на более чем один градус, - говорит эксперт Цигельбергер. - Однако тепло аккумулятора смартфона и излучаемая им энергия не достаточны для такого эффекта".

"Исследование, проведенное по поручению Федерального ведомства по радиационной безопасности, показало, что при нахождении смартфона на расстоянии 1 см от яичек их температура повышается менее чем на 0,01 градус", - сообщает Bild.