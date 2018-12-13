Сначала стейк, потом овощи? Как порядок употребления пищи влияет на уровень сахара в крови

"Тот, кто поддерживает уровень сахара в крови с помощью здорового питания, предупреждает появление лишнего веса и развитие диабета II типа. При этом значение имеет и порядок употребления продуктов. Идеальную последовательность приема пищи определили в своем новом исследовании американские ученые", - сообщает Focus .

В исследовании приняли участие 15 человек, страдающих предиабетом. В течение 3 дней они употребляли одни и те же продукты в разном порядке. Ученые установили: "Уровень сахара в крови поднимался значительно меньше, когда люди начинали прием пищи с овощей или белков либо только с овощей вместо углеводов. Положительный эффект сохранялся даже спустя три часа после приема пищи".

"Если же прием пищи начинался с углеводов, уровень сахара в крови повышался значительно", - говорится в статье.

"Cоблюдение определенного порядка употребления продуктов - это простая возможность положительно повлиять на уровень сахара в крови", - резюмирует Focus.