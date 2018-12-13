Виктор Медведчук, друг Путина на Украине

Виктор Медведчук, фигура из пророссийского лагеря, пытается сплотить оппозицию перед президентскими и парламентскими выборами на Украине, пишут журналисты издания La Croix Оливье Талес и Фабрис Депрез.

"На Украине олигарх Медведчук считается человеком Путина, который в своих выступлениях равняется на российское правительство и без устали ратует за сближение с Россией, несмотря на аннексию Крыма и гибридную войну, идущую на сепаратистских территориях Донбасса", - говорится в статье.

Сегодня он - единственный украинский политик, имеющий прямой и регулярный доступ к российскому руководителю. "Наша последняя встреча произошла в начале месяца, - признался он La Croix в середине ноября. - Мы обсуждали вопросы, касающиеся интересов Украины, но мы также можем говорить о личных вещах".

Хорошо информированный российский журналист Михаил Зыгарь с своей книге "Вся кремлевская рать" рассказывает, что в 2000-е годы Путин любил проводить время на даче украинского миллиардера в Крыму.

"В 2015 году он был назначен представителем Украины на переговорах в Минске, где был уполномочен координировать обмен пленными между Киевом и сепаратистами. Владимир Путин сам рекомендовал его, чего Медведчук никогда не подтверждал", - указывают журналисты.

"У меня есть отношения с российскими руководителями, и я использую эти отношения в интересах Украины", - спокойно говорит он.

Во многих областях позиция Виктора Медведчука полностью согласуется с дискурсом России по поводу Украины. В частности, он отстаивает "создание федеративного государства", на что уповает Кремль, ратует за широкую "автономии" для Донбасса и хочет отвернуться от НАТО. Сегодня он больше не говорит о вступлении в Евразийский союз, но борется за "восстановление экономических интересов с русскими, при этом продолжая отношения с Евросоюзом, потому что это выгодно", передают авторы статьи.

Виктор Медведчук тщательно избегает критических замечаний о политике своего неудобного соседа. На вопрос о важнейшей роли России на сепаратистских территориях он удовлетворяется коротким ответом: "Они могут влиять на отдельные решения, которые принимаются в Донецке и Луганске". Он думает, что ему удалось изменить мнение Владимира Путина о том, что Украина и Россия являются одним и тем же народом. "Мы говорили с ним об этом после его высказывания. Думаю, что это два различных народа и z верю в то, что он приблизился к моей точке зрения".

Он рассчитывает на своих соотечественников, которые разделяют его взгляды на НАТО и Россию, сегодня это молчаливое меньшинство он оценивает в 30-35% населения. Именно к ним он намерен обратиться во время президентских и парламентских выборов 2019 года, с помощью нового межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа - "За жизнь", одним из руководителей которого он является, отмечают журналисты.