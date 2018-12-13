Джеймс Бонд, агент, который слишком много пил

"Бонд. Джеймс Бонд. Так зовут пациента, которому новозеландские врачи-кинолюбители посвятили статью в Medical Journal of Australia. Они просмотрели 24 фильма с участием звездного агента 007, снятые с 1962 по 2015 год", - сообщает Le Monde.

"Уже не в первый раз исследователи рассматривают употребление алкоголя знаменитым шпионом Его Величества. В 2013 году британские врачи позабавились, изучая тягу Джеймса Бонда к бутылке в 14 книгах Яна Флеминга. Исследователи из Отагского университета (Веллингтон, Новая Зеландия) и онин исследователь из Оксфордского университета (Великобритания) проанализировали поведение этого любителя выпить в фильмографии агента 007", - отмечает автор статьи Марк Гозлан.

"Диагноз неоспорим: Джеймс Бонд страдает тяжелой формой алкогольной зависимости. Авторы исследования перечислили 109 эпизодов, где мы видим, как он пьет какой-то алкогольный напиток. Что не мешает ему сразу после этого сражаться с несколькими своими врагами, вести на полной скорости автомобиль, преследуя злодеев, сохранять хладнокровие, делая ставки в казино, быстро бегать, управлять вертолетом, и, конечно же, быть на высоте в постели", - говорится в статье.

"Алкоголь вездесущ - маркетинг обязывает - он присутствует во всех 24 фильмах, где совершает чудеса агент 007. Он используется также в соединении с хлоралгидратом, сильным успокаивающим средством, для одурманивания врагов ("Из России с любовью" и "Искры из глаз"). Бутылки со спиртным также служат для того, чтобы оглушать злодеев и изготавливать коктейли Молотова ("Шаровая молния", "Вид на убийство")", - продолжает автор.

"Когда Джеймс Бонд не пьет сам, то за него это делает главный женский персонаж ("Вид на убийство", 1985, и "007:Спектр", 2015)", говорится в статье.

"За неимением возможности опросить пациента лично исследователи использовали критерии Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, издание 5-ое, чтобы поставить свой собственный диагноз, основываясь на поведении агента в течение шести десятилетий. Согласно руководству, получается, что Джеймс Бонд соответствует 6 из 11 критериев алкогольной зависимости", - передает Гозлан.

Исследователи из Новой Зеландии сообщают, что агент 007 в каждом фильме выпивает от 2 до 9 раз - в среднем 4,5 раза." Он пьет все виды алкоголя, однако явно отдает предпочтение коктейлям и другим крепким спиртным напиткам (обычно с содержанием 55% алкоголя)", - передает автор статьи. У него есть определенная склонность к коктейлю "Веспер" - если судить по его знаменитой реплике, его надо "взболтать, но не смешивать" - рецепт которого он дает бармену в фильме "Казино "Рояль" (2006).

"MI6, работодателю 007, следовало бы постараться снизить уровень стресса своего агента, не без юмора пишут авторы статьи. По их мнению, MI6 также следовало бы проявить большую ответственность и направить своего агента в организацию по поддержке алкоголиков или в психиатрическую службу", - передает блогер.

"По мнению авторов исследования, "существуют основательные и убедительные доказательства того, что у Джеймса Бонда есть проблемы с хроническим употреблением алкоголя, близким к максимальной степени тяжести". Они делают заключение: "В идеале Бонду следует обратиться за помощью к медицинскому специалисту по вопросам алкоголизма". Не факт, что к ним прислушаются в кинокомпании EON Productions", - рассуждает Гозлан.