Рождество повышает риск возникновения инфаркта

"Ни в один другой день в году не происходит столько случаев инфаркта, как в рождественский сочельник, сообщают шведские ученые. Им даже известно точное время, когда риск возникновения инфаркта особенно высок", - передает Der Spiegel.

Ученые под руководством Дэвида Эрлинга из Каролинского института проанализировали данные реестра зарегистрированных случаев инфаркта, согласно которому в период с 1998 по 2013 год в одну из шведских больниц поступили 283 тыс. людей с инфарктом. Как выяснили ученые, наибольшее количество случаев инфаркта пришлось на рождественский сочельник: в период за две недели до и две недели после Рождества в среднем регистрировалось 50 инфарктов в день, в то время как в сочельник инфаркт диагностировали в среднем у 69 людей. "В первый день празднования Рождества в среднем происходило 65 случаев инфаркта, во второй день - 61. В больницу поступали в основном люди старше 75 лет, страдавшие диабетом или уже имевшие проблемы с сердцем", - говорится в статье.

"Уже давно известно, что инфаркт случается чаще в утренние часы, - отмечает автор публикации. - Однако это не касается рождественского сочельника: в этот день риск возникновения инфаркта был наиболее высоким ближе к 22:00".

"Ученые предполагают, что решающим фактором является напряженное эмоциональное состояние в Рождество: ведь сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные, могут способствовать развитию инфаркта - это известно из ранее проведенных исследований".

Исследование также показало, что не все праздники являются испытанием для сердца. Так, увеличения числа инфарктов в Пасху ученые не зафиксировали, передает Der Spiegel.