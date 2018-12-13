Борьба за культуру по-русски

"Рэп в России - это живая молодежная культура и прибыльный бизнес, - пишет журналистка немецкого издания Der Tagesspiegel Ютта Зоммербауэр. - Рэпер Тимати - представитель светского общества, он владеет брендом модной одежды и сетью бургерных. Приближенные к власти звезды выступают на кремлевских мероприятиях и рекламируют соответствующих кандидатов на выборах. Однако есть музыканты, которые не поддаются влиянию. Одним из них является рэпер Face".

Незадолго до переизбрания Путина в марте, когда политтехнологи как раз были в поиске предвыборной рекламы, околокремлевские пиарщики предложили рэперу изменить его клип на песню "Я роняю Запад" и вставить в него кадр, где на медведе сидит Путин, пообещав за это миллион рублей. Этот случай, пишет журналистка, в некотором смысле открыл музыканту глаза на политику. "Никогда бы не задумался, насколько далеко может зайти политическая пропаганда", - сказал Face в разговоре с изданием.

"На протяжении нескольких недель российский рэп подвергается не только попыткам взять его под контроль - против приверженцев рэп-культуры устраиваются даже репрессии, - отмечает Зоммербауэр. - Многочисленные концерты рэп-исполнителей были отменены".

"Угроза нравственности молодежи стала злободневной темой. (...) Опасность рэпа обсуждалась даже на съезде кремлевской партии "Единая Россия", - пишет издание.

"Власти не понимают, что происходит, - поясняет Иван Дремин, выступающий под псевдонимом Face. - Собираются тысячи людей. Зачем? Что они поют? Все это их пугает. Рэп становится политикой? Рэпер Oxxxymiron станет следующим президентом?".

"Многие исполнители не критикуют режим напрямую, большинство из них не хотят иметь дела с политикой, - подчеркивает Зоммербауэр. - Но они провокационно говорят о таких социальных проблемах, как бедность, наркомания и произвол властей. Они ругаются матом. Они - приверженцы эстетики, противоречащей консервативным ценностям".

"Свое будущее Face видит за пределами России. По его словам, скоро он хочет уехать из страны в Нидерланды. На его родине, говорит рэпер, невозможно быть свободным человеком. "Рабство в различных формах" является, по его мнению, исторической константой России. Путин тоже лишь "зеркало народа, который позволяет ему властвовать над собой", говорит Face. А молодежь? Уход от реальности - вот ее ответ на вызовы повседневности".