Ключи к пониманию возвращения Москвы в Африку

"Россия, будучи отодвинутой на задний план в течение двадцати лет, медленно, но верно восстанавливает свои позиции на африканском континенте", - пишет журналист Le Figaro Жан-Луи Трамбле.

"Чтобы ликвидировать свое отставание перед лицом вездесущего Китая и утереть нос бывшим колониальным державам, Россия заставляет признать себя в знакомой ей области: в сфере вооружений", - говорится в статье. - (...) 24 по 26 октября Владимир Путин пригласил 43 главы африканских государств в свою резиденцию в Сочи. Это был славянский аналог саммитов Франция-Африка с семейными фотографиями, поцелуями и объятиями.(...) На самом деле, речь шла не о возвращении в Африку, а о премьере. В эпоху холодной войны СССР располагал большой сетью "дружественных стран", сплоченных антиколониальной борьбой и марксизмом-ленинизмом: Эфиопия, Мозамбик, Танзания, Ангола и т.д. Столько народов, среди которых Москва до сих пор может найти русскоговорящих собеседников. Бывший офицер КГБ и ностальгирующий по ушедшей в прошлое империи Владимир Путин пытается восстановить исторические связи (как он это сделал на Ближнем Востоке с Сирией) и заполнить пустоту, оставленную Соединенными Штатами (отсутствующими на континенте после сомалийской травмы). Еще одна довольно важная цель: сдержать поглощение Африки Китаем".

(...) Политика влияния Москвы основана на трех направлениях: это списание прошлых долгов, подписание оборонных соглашений (на сегодняшний день с 20 африканскими партнерами) и щедрые поставки оружия (на общую сумму 3,5 млрд евро). Уже треть оружия, находящегося в обращении в странах Африки к югу от Сахары, производится в России. Но Москва больше не ограничивается старым добрым "Калашниковым". Военная техника, поставляемая в Уганду, Анголу, Мозамбик, Нигерию и Эфиопию, варьируется от противотанковых ракет до боевых вертолетов и бронетранспортеров. В дополнение к этому официальному сотрудничеству Россия также неявно присутствует в Африке через частную военную компанию Вагнера, близкую к Кремлю. Ее наемники присутствуют в Центральноафриканской Республике и Ливии на стороне маршала Хафтара", - утверждает журналист.

"В настоящее время Россия фокусируется на аспектах безопасности, потому что в данном секторе ее высокая эффективность признана лучше всего. (...) Но в долгосрочной перспективе ее цель состоит в том, чтобы "хотя бы удвоить" товарооборот с Африкой, как указывает Кремль. На данный момент объем товарооборота России со странами Африки составляет всего 20 млрд долларов, по сравнению с 200 млрд для Китая и 50 млрд для Франции. А значит, России надлежит восполнить подобный пробел. Под прицелом находятся природные ресурсы (центральноафриканские алмазы или ливийские углеводороды), однако Россия желает расширить свое предложение в области инфраструктуры (железные дороги), энергетики или агробизнеса. После короткой войны наступает время торговой войны", - резюмирует Жан-Луи Трамбле.