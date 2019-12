Доминик Стросс-Кан, Вайнштейн... в Соединенных Штатах финансовая компенсация предпочтительнее суда

"(...) Во Франции такая практика немыслима, но в США она привычна. Большинство женщин, которые обвинили Харви Вайнштейна в приставаниях, сексуальных домогательствах или изнасиловании, готовы заключить финансовое мировое соглашение с павшим голливудским продюсером, стоящим у истоков скандала, инициированного движением #MeToo", - пишет журналист Le Monde Улисс Белье.

"В среду, 11 декабря, газеты The New York Times и The Wall Street Journal обнародовали предварительное соглашение, которое, в случае подтверждения судьями, предусматривает выплату около 25 млн долларов десяткам женщин. Следовательно, такое финансовое соглашение положит конец почти всем гражданским судебным разбирательствам против Харви Вайнштейна - его уголовный процесс должен был начаться в начале января", - говорится в статье.

"Аналогичное мировое соглашение было заключено в 2012 году, в деле нью-йоркского отеля "Софитель", между Домиником Стросс-Каном и горничной Нафиссату Диалло. Подобный метод урегулирования правовых споров, при котором конфиденциальный договор предпочитается перспективам публичного судебного разбирательства, является американской особенностью и неприменим во французской правовой культуре", - указывает автор статьи.

"(...) По мнению Клэр Йоахим, доцента Университета Пуатье и специалиста по сравнительному праву, обе стороны "очень прагматичны", "для них лучше прибегнуть к финансовому мировому соглашению, потенциально более дешевому и менее длительному", чем к судебному процессу, который можно проиграть. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. При судебном разбирательстве по гражданскому делу защита может многое потерять, особенно перед судом присяжных, зачастую проявляющим усердие в плане возмещения убытков. "Вайнштейн очень заинтересован в том, чтобы не предстать перед судом", - подтверждает Клэр Йоахим.

"(...) Хотя американцы "большие сутяги", добавляет Клэр Йоахим, "американская интеллектуальная атмосфера пронизана сильным недоверием по отношению к бюрократии, институтам". Поэтому для разрешения споров они предпочитают переговоры по поиску согласия или консенсуса.

"В либеральной культуре считается, что если человек достаточно велик, чтобы совершать преступления и нарушения, то он может взять на себя за это ответственность", - рассуждает читает эссеист и бывший работник судебного ведомства Антуан Гарапон.

"Во Франции государство скорее рассматривается как защитник. "В Соединенных Штатах государство в роли защитника является неправильным государством, - отмечает Клэр Йоахим. - Государство не должно вмешиваться в конкретные дела". В уголовном процессе Харви Вайнштейна, который должен был начаться 6 января 2020 года в Манхэттене (Нью-Йорк), участвуют две женщины, одна из них на условиях анонимности. А в уголовном деле суд присяжных должен осудить обвиняемого, если он признает его виновным "вне всякого разумного сомнения", объясняет юрист. Таким образом, исход дела довольно неопределенный, в отличие от компенсации", - пишет Le Monde.

"Во Франции уголовное правосудие является третьим лицом, внешним органом власти, который "нейтрализует баланс сил", анализирует Антуан Гарапон, являющийся также продюсером на телеканале France Culture. - В отличие от США, где, объясняет он, "создаются законы исходя из баланса сил".

"Все, что касается переговоров, взаимной договоренности, самостоятельного урегулирования на основе контракта, это у них в ДНК", - продолжает Клэр Йоахим.

"(...) Актриса Кэтрин Кендалл, подвергшаяся сексуальному домогательству в 1993 году и участвующая в этом соглашении, сочла, что это не "идеальная" договоренность, но объяснила, что не знает, как иначе можно преследовать Харви Вайнштейна, - говорится в статье. "Я не думаю, что можно было заключить лучшее соглашение", - добавил адвокат другой заявительницы.