13 декабря 2019 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" поднимает новые вопросы о состоянии российских вооруженных сил "На единственном российском авианосце произошел пожар, в результате которого были ранены почти десять человек. Пожар создал угрозу вывода судна из эксплуатации, став последним в череде стихийных бедствий, вызвавших вопросы о состоянии военно-морского флота России и о планах президента Владимира Путина модернизировать вооруженные силы", - передает The Wall Street Journal. "Массивный пожар вспыхнул утром в четверг на борту "Адмирала Кузнецова" в то время, когда он проходил капитальный ремонт (...). Этот пожар стал третьим несчастным случаем на борту авианосца всего за три года", - констатирует издание. "(...) "Адмирал Кузнецов" в последние годы играет центральную роль в усилиях России по демонстрации силы за пределами ее границ. Корабль использовался для демонстрации военной мощи у побережья Сирии в конце 2016 года, с корабля было совершено более 100 боевых вылетов, в результате которых поражались цели в Идлибе, Хомсе и других оплотах повстанцев. И все же критики оценили его миссию преимущественно как тактический провал после того, как во время посадки на авианосец были потеряны два самолета. В начале 2017 года авиационную группу вывели с корабля на российскую базу "Хмеймим", расположенную недалеко от Латакии, главного портового города Сирии, согласно докладу CNA, некоммерческой организации военных исследований и анализа, базирующейся в Вирджинии", - говорится в статье. "(...) Авианосец проходил плановый ремонт после выполнения миссии у берегов Сирии, но ремонтные работы затянулись после аварии на верфи в 2018 году, когда затонул плавучий док, где велись работы, в результате чего на палубу авианосца упал кран", - передает газета. "Адмирал Кузнецов" в последние несколько лет переживал трудные времена", - указал Роб Ли, эксперт по вооруженным силам России. "Любая существенная задержка с возвращением "Адмирала Кузнецова" в эксплуатацию - или его полный вывод - усложнит и без того пробуксовывающие планы России по модернизации своих военно-морских сил, - утверждает газета. - В 2010 году Путин объявил, что Москва расширит возможности своих вооруженных сил с помощью вливания почти 20 трлн рублей (в то время это было 645 млрд долларов) в течение десяти лет. Военно-морской флот должен был получить более 4 трлн рублей, что в настоящее время эквивалентно приблизительно 63 млрд долларов, в попытке оснастить его более быстрыми и более мощными судами, включая новые подводные лодки и надводные корабли, а также более точным оружием. Хроническое неэффективное управление, а также девальвация рубля в 2014 году нарушили эти планы, и многие из судов, развертывание которых было запланировано годы назад, только сейчас поступают в серийное производство (...)". "У верфей были оптимистичные планы, которые были в значительной степени ошибочными, - отметил Ли. - Многие судостроительные компании являются одними из самых плохо управляемых предприятий оборонной промышленности". "Вооруженные силы сократили планы по строительству новых судов и вместо этого сосредоточились на ракетных возможностях с такими проектами, как новая крылатая ракета "Калибр", которая использовалась против мятежников в Сирии", - пишет The Wall Street Journal. "Российские правоохранительные органы заявили, что начнут расследование пожара, как только пламя будет взято под контроль", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal