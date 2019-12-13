Россия пользуется слабостью Ангелы Меркель

"Путина не осилить, если каждый раз заново проводить красную черту", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"В настоящий момент дела у Кремля едва ли могли бы идти лучше: власть союзника Асада обеспечена, на Ближнем Востоке российская политика заполняет вакуум, оставленный американцами, спорный проект "Северный поток-2", с помощью которого газ будет поставляться напрямую в Германию в обход Украины, скоро будет закончен, а переговоры в Париже прошли хорошо", - отмечает журналистка Алисе Бота.

"Макрон обхаживает Путина. А Меркель сейчас слишком нерешительна, чтобы этому противостоять. (...) Партии СДПГ и ХСС всегда выступали за более уступчивую политику в отношении России, но долгое время сдерживались канцлером, чья внутриполитическая слабость теперь начинает отражаться в слабости по отношению к Москве. Поэтому реакция на убийство Хангошвили и российское отношение к нему пока была такой осторожной", - указывает издание.

"Скептики будут рассержены поспешными обвинениями в адрес россиян, ведь в Париже Владимир Путин опроверг причастность к убийству. (...) Однако политические решения это не судебные приговоры, политика следует отличной от юстиции логике, - подчеркивает автор статьи. - Когда после такого убийства государство не сотрудничает по расследованию, а глумится над жертвой, каким бы сомнительным ни было ее прошлое, то это недвусмысленный политический сигнал по девизу: это были не мы, но он во всяком случае заслужил смерть".

"Кремль никогда не возьмет на себя ответственности и тем более не признает вину (...). Перед общественностью у себя на родине он выдает себя за жертву западного заговора".

"Теперь, когда консенсус с США разламывается, а единоличные действия Макрона подрывают принципы европейской политики в отношении России, немцам придется сделать невозможное возможным: реализовать "Северный поток-2" и при этом обеспечить газовую безопасность Украины. Жестко наказать поведение российских спецслужб и при этом продолжить переговоры с Путиным. Ведь сотрудничество с Кремлем должно продолжаться - на Ближнем Востоке, в сфере контроля над ядерными вооружениями, а также на востоке Украины. Но для этого немцам нужно наконец попрощаться с иллюзией о том, что нарушенные отношения с Кремлем это только недоразумение и превращение Кремля из проблемы в часть решения - лишь вопрос времени. Путина не осилить, если каждый раз, когда он перешагивает красную черту, проводить ее заново. Об этом жестоким образом напоминает убийство в Берлине", - заключает Die Zeit.