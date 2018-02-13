В результате американского авиаудара в Сирии погибло множество российских бойцов

"Более 200 наемников, в основном россиян, сражавшихся на стороне сирийского лидера Башара Асада, погибли в ходе неудачной атаки на базу, которую удерживали американские и поддерживаемые США силы в богатом нефтью регионе Дейр-эз-Зор", - передают журналисты Bloomberg Степан Кравченко, Генри Мейер и Маргарет Талев со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Пресс-секретарь коалиции полковник Томас Вил прокомментировал: "Представители коалиции регулярно были на связи с российскими коллегами до, во время и после отраженной неспровоцированной атаки. Российские официальные лица заверили представителей коалиции, что не будут открывать огонь по находящимся поблизости коалиционным силам".

"По словам одного из командиров наемников, число погибших в результате инцидента, уже почти в пять раз превышающее официальные потери вооруженных сил России с момента их вступления в войну в 2015 году, продолжает расти. Он сообщил по телефону на условиях анонимности, что десятки его раненых подчиненных все еще получают медицинскую помощь в военных госпиталях Санкт-Петербурга и Москвы", - информирует Bloomberg.