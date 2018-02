13 февраля 2018 г. Редакция | The Boston Globe Наш российский "трубопровод" и его ужасная цена "Чтобы построить новый терминал для экспорта газа стоимостью в 27 млрд долларов в Северном Ледовитом океане, за счет которого сейчас существует Массачусетс, российские компании пробурили скважины в хрупкой вечной мерзлоте и встроили новый международный аэропорт в девственный ландшафт, место обитания северных оленей, полярных медведей и моржей. Они раскопали нерестовые места находящегося под угрозой вымирания сибирского осетра в устье Оби, чтобы разместить там крупные суда, и заказали строительство флотилии тысячефутовых танкеров-ледоколов, которые могут уничтожить тюленей и нарушить среду обитания китов, в то время как они перевозят сверхохлажденный газ, предназначенный для Азии, Европы - и Эверетта", - пишет редакция The Boston Globe. Беспрецедентный импорт российского СПГ этой зимой уже вызвал гнев украинско-американской общины Большого Бостона, поскольку владелец контрольного пакета акций газодобывающей компании находится под санкциями США, введенных из-за российского вмешательства на Украине, отмечают авторы. Чиновники слишком активно настаивали на праведно звучащих позициях против проектов, связанных с ископаемым топливом, не особо задумываясь о глобальном влиянии их действий и молчаливо ожидая, что другая страна построит инфраструктуру, для которой мы слишком хороши, возмущаются журналисты. И потом имеет место модное, но научно не подтвержденное общенациональное помешательство на трубопроводах, которое решили поддержать и политики штата, говорится в статье. Экологические активисты слишком сосредоточились на том, чтобы прекратить строить трубопроводы в стране, неважно, куда они идут, какое топливо по ним течет и как последствия этих решений могут вызвать повышение общемировых выбросов парникового газа, полагают авторы. "И штат сейчас занимает непростительную позицию по блокированию местной инфраструктуры, в то время как его общественная политика создает спрос на зарубежную инфраструктуру для добычи ископаемого топлива, подобного "Ямал СПГ" - проекту, который может нанести гораздо больший вред планете в кратко- и долгосрочном периодах", - говорится в статье. "Защитники окружающей среды также обеспокоены тем, что увеличение производства и судоходства в Арктике повредит коренным народам, перережет маршруты миграции оленей, приведет к занесению агрессивных видов в среду, плохо приспособленную для их интеграции, и создаст очень отдаленную, но потенциально катастрофическую опасность взрыва СПГ", - пишет издание. "Суть состоит в том, что из-за характера процесса сжижения СПГ достаточно углеродоемок", - говорит Гэвин Лоу, глава отдела консалтинга по газу, СПГ и углеродам энергетической консалтинговой фирмы Wood Mackenzie. Точная разница зависит от таких факторов, как количество утечек трубопроводов, примесей углерода в газе, возраста оборудования и расстояния, на которое осуществляется импорт, но в целом процесс сжижения газа предполагает на 5-10% больше выбросов за весь цикл, от начала до конца, сказал он. "С глобальной точки зрения, не имеет значения, где происходят эти выбросы: на терминале на Ямале или на электростанции в Эверетте, они оказывают одинаковое влияние. Наука должна сделать решения штата однозначными", - пишет редакция. Источник: The Boston Globe