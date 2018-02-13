Либералы и консерваторы одурачены теориями заговора по поводу крушения российского самолета

"В воскресенье пассажирский самолет с 71 человеком на борту упал в пригороде Москвы. Никто не выжил", - пишет BuzzFeed News.

"Вскоре после крушения самолета в интернете начали циркулировать теории заговора в связи с тем, кто был на борту самолета", - говорится в статье.

В одной утверждалось, что в самолете находился возможный источник досье на Трампа Сергей Миллиан. Это неверно, отмечает автор статьи Джейн Литвиненко.

Второе из циркулировавших ложных утверждений заключалось в том, что на борту был финансовый директор "Росатома". В этих сообщениях его называли Вячеславом Ивановым, говорится в статье. Издание напоминает, что российская компания находится в центре расследования в отношении Uranium One, связанного с продажами урана России, в одобрении которых республиканцы обвиняют Хиллари Клинтон.

"На борту находился Вячеслав Иванов, но он не являлся финансовым директором "Росатома", - говорится в статье.

"Люди разных политических убеждений обманулись", - пишет Литвиненко.

"В их числе оказался и профессор Гарварда Лоуренс Трайб, который опубликовал у себя в Twitter часть теории заговора. С тех пор он удалил запись и пояснил, что неправильно описал ситуацию", - пишет издание.

"Для меня это преподнесло следующий урок: как бы правдоподобно что-то ни звучало, все действия, которые могут придать убедительность ложному и непроверенному сообщению, опасны, - сказал он. - Это наглядная иллюстрация того, как можно оказаться в дураках".