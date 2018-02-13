Бывший постпред Молдавии при ООН заявляет, что стал мишенью российских атак. Он хочет предупредить США

Постпред Молдавии при ООН с 2012 года по июнь 2017-го Влад Лупан рассказал, что годами был объектом атак со стороны России, в том числе кампании по распространению фейковых новостей, сообщает BuzzFeed.

"Как рассказал Лупан в интервью BuzzFeed, президент Молдавии Игорь Додон вскоре после визита в Москву в начале 2017 года заявил на встрече с иностранными дипломатами, что приоритетной задачей является смещение Лупана с его поста в ООН. Согласно конфиденциальному документу, оказавшемуся в распоряжении BuzzFeed, министр иностранных дел России Сергей Лавров также жаловался на Лупана главе МИД Молдавии Андрею Галбуру на встрече в декабре 2016 года", - пишет журналистка Отиллия Стедман.

"Кампания по распространению дезинформации, касающейся Лупана, велась вокруг речи, которую он произнес в ООН 27 марта 2014 года, когда Генассамблея готовилась голосовать по вопросу "территориальной целостности Украины" после аннексии Россией Крыма, - говорится в статье. - По утверждению русскоязычных изданий, Лупан сказал, что в результате вторжения Россия должна утратить право вето в Совбезе ООН. Однако видеозапись речи и официальный протокол заседания ООН показывают, что Лупан ни разу не упомянул Россию".

Лупан сказал BuzzFeed: "Я никогда этого не говорил, потому что это невозможно. Невзирая на все вмешательства России на Украине, это невозможно, потому что в ООН есть определенные правила, которые это запрещают".

"Когда ложные сообщения распространились, пророссийская Коммунистическая партия Молдавии призвала выразить вотум недоверия государственному руководству и в поддержку своих доводов привела заявления, якобы сделанные Лупаном. Впоследствии Лупану также сообщили, что российский министр иностранных дел Лавров потребовал извинений от правительства Молдавии", - продолжает BuzzFeed.

Георгий Брега, исполнявший обязанности премьера Молдавии с октября 2015 года по январь 2016-го, заявил, что Додон, тогда депутат парламента, действовал "по инструкциям Кремля". "Брега также рассказал BuzzFeed, что он подозревает прозападную Демократическую партию в том, что она сотрудничала с Дононом в 2017 году с целью устранить Лупана. По его словам, Демократическая партия "предпочла бы, чтобы [в ООН] был тот, кто разыгрывает обе карты", - передает журналистка.

По словам Лупана, бывшее государство-сателлит СССР может преподать важные уроки американцам. "Молдавия - испытательный полигон, и Восточная Европа в целом - испытательный полигон для всевозможных технологий, которые использует Россия, - сказал он. - Все эти фейковые новости, вмешательство в выборы - у нас это было. Если вы хотите учиться на нашем опыте, пожалуйста. Мы можем поделиться с вами множеством технологий, которые впоследствии будут использоваться против США".

Издание сообщает: "Спикер парламента и член Демократической партии Андриан Канду сказал BuzzFeed, что Лупана отозвали, так как он был политическим ставленником предыдущего правительства и срок его пребывания в должности вышел. Канду также отверг какую-либо связь с Додоном и Партией социалистов. Он заявил: "С Додоном ничего не связано, потому что эти решения принимают МИД и правительство".

По словам Лупана, о будущей отставке он узнал в феврале из статьи в молдавской прессе. По поводу инцидента с фальшивыми новостями он заметил: "Если много поливать грязью, часть ее в конце концов пристанет. И неважно, правда это или нет - ваш имидж в любом случае испорчен".