Российская пропаганда о "Брекзите" оказала больше влияния в Twitter, чем кампания лагеря "За выход", показало новое исследование

"Российские пропагандистские объявления в поддержку "Брекзита" повлияли на Twitter в четыре раза сильнее, чем официальные кампании лагеря "За выход", - сообщает Кейт Фергюсон в Daily Mail, рассказывая о новом исследовании 89up - компании, специализирующейся на аналитике в сфере коммуникаций и социальных сетей.

"Поддерживаемые Кремлем каналы RT и Sputnik залили в Twitter 260 историй с критикой ЕС, которыми пользователи Twitter так активно делились, что у них оказалось до 134 млн просмотров в сети", - говорится в статье.

"По сравнению с этим количество постов от кампаний "Голосуй за выход" и Leave.eu, увиденных в сети до 33 млн раз и 11 млн раз соответственно, выглядит небольшим, - пишет журналистка. - По словам исследователей, их заключения показывают, что Кремль "победил в войне за Twitter" и решил вмешаться в британскую политику".

"Исследование, проведенное компанией 89up, представлено членам британского парламента, расследующим роль фальшивых новостей, - говорится далее. - На прошлой неделе руководители Twitter признали, что одна российская "фабрика троллей" управляла 49 аккаунтами и опубликовала почти 1 тыс. сообщений в попытке повлиять на результат референдума".

Майк Харрис, генеральный директор 89up, сказал: "То, что иностранная держава попыталась вмешаться в британскую демократию, - просто скандал. Парламент должен выяснить, сколько российское правительство платит соцсетям за свою пропаганду, а Facebook и Twitter должны воспротивиться использованию их ресурсов режимами, которые ненавидят демократию и наши ценности".

"Российские боты и поддерживаемые Кремлем пропагандистские каналы, вроде Sputnik и RT, обвиняются в публикации статей в поддержку лагеря "За выход" с целью повлиять на результат голосования, - уточняет журналистка. - Эти обвинения звучат на фоне свидетельств, что Кремль попытался повлиять на президентские выборы в США, Франции и других странах".

"Эксперты полагают, что Москва обращается к фальшивым новостям и киберпропаганде в стремлении ослабить западные демократии и многостороннее сотрудничество", - говорится в статье.