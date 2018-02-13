На пути к войне, которой никто не хочет

Иран хочет укрепить не только свои военные, но и экономические позиции в Сирии. Для этого, уверены корреспонденты Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт и Йохен Штанке, он испытывает терпение Москвы.

После инцидента со сбитым в минувшие выходные в небе над Сирией самолета израильских ВВС и ответных авиаударов израильтян по сирийским и иранским объектам в Сирии, а также сбитого иранского беспилотника, вторгшегося с территории Сирии, ситуация продолжает накаляться, констатируют журналисты. "Сирийский диктатор Асад при помощи русских и иранцев вернул под свой контроль львиную территорию страны и теперь хочет продемонстрировать, что (...) не позволит израильским самолетам летать над Сирией как им заблагорассудится".

"Представители израильского правительства подчеркивают, что в выходные сирийцы отстреливались не российскими ракетами. При этом не упоминалось, что в сирийских подразделениях, отвечающих за ПВО, присутствуют русские и проводят там совместные учения. (...) Российский президент держит руку на пульсе и знает, что происходит в Сирии", - говорится в статье.

"Иран намерен укрепить свои сирийские позиции как в военном, так и в экономическом плане - это предусматривает и расширение заводов по производству ракет для "Хизбаллы", о чем неустанно предупреждает Нетаньяху. Пока Путин не дает понять, как он к этому относится. Если не брать во внимание преимущество в ВВС, Россия привязана в Сирии к иранским военным, наемникам и силам "Хизбаллы". После того, как был сбит израильский истребитель, "Хизбалла" заговорила о "начале новой фазы". (...) На этом фоне иранская провокация с беспилотником может быть трактована как попытка проверить, где проходит красная черта, проведенная не только израильтянами, но и русскими", - пишет издание.

"Все взоры снова обращены к российскому президенту. (...) Путину импонирует роль всесильного третейского судьи, который по своему усмотрению может оказать "влияние" то на одну, то на другую противоборствующую группировку", - замечают авторы, указывая на то, что за всем этим Москва пытается спрятать тот факт, что Россия прежде всего воюет на стороне Асада и хочет "зачистить" Сирию от его врагов.

По мнению авторов публикации, Путин не заинтересован в ухудшении отношений с Нетаньяху. Однако, добавляют они, "надеяться на Путина не стоит никому - об этом свидетельствует и судьба курдов, которых Москва какое-то время обхаживала и которые теперь стали жертвой турецкого наступления с попустительства Москвы. Не могут рассчитывать на помощь своего правительства даже те многочисленные российские наемники, которые воюют в Сирии. Они реализуют цели Москвы, однако формально являются сотрудниками частной военной фирмы "Вагнер", глава которой участвует в кремлевских приемах и позирует перед камерой, и не действуют по распоряжению своей страны. Поэтому Минобороны и не вступилось за двух наемников, которых осенью прошлого года захватили в плен боевики ИГИЛ* и которые, скорее всего, уже мертвы".

За последние дни растет число сообщений как в американских и израильских, так и в российских СМИ о по меньшей мере дюжине российских наемников, погибших в Сирии, говорится в статье. "Речь идет об американском авиаударе по подразделениям, поддерживавшим Асада, которые, по некоторым данным, на прошлой неделе атаковали позиции курдских "Сирийских демократических сил" (SDF)", - сообщает FAZ.

Российское Минобороны сухо сообщило по поводу инцидента, что речь идет о 25 раненых сирийских военных, указав при этом на то, что "российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет", говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.