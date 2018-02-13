Путин - не гений. Он - "Леонид Брежнев"

"Абсолютно два хорошо известных в мире эксперимента поставила история - Восточная Германия и Западная Германия, Северная Корея и Южная Корея. Ну, это же очевидные вещи", - сказал в 2012 году Владимир Путин, выступая в Госдуме. Позднее Путин заявил, что главное наследие коммунистического учения - в том, что оно обрекло Россию на постоянное отставание от экономически развитых стран, напоминает в своей статье в Foreign Policy Крис Миллер, заместитель директора Brady-Johnson Program in Grand Strategy (Йельский университет, США).

Миллер комментирует: "И все же сегодня Россия постоянно отстает от экономически развитых стран, а российский президент ничего не предпринимает в этой связи. Недавно Путин превзошел Леонида Брежнева по длительности управления Россией за весь период со времен Сталина. Его послужной список в экономике - сочетание стабильности со стагнацией - тоже все больше походит на послужной список Брежнева". По мнению автора, последние четыре года доказали, что российская экономика может выдерживать сильные шоковые потрясения, но возобновление ее быстрого роста маловероятно.

Автор анализирует планы по оживлению российской экономики. Экс-министр финансов Алексей Кудрин предлагает либерализировать экономику и инвестировать в российское население. Сторонники другого течения полагают, что российское государство само должно инвестировать больше. В качестве примера автор приводит идеи Бориса Титова: призывы к государству резко снизить процентные ставки, субсидировать ссуды корпорациям и инвестировать в промышленность напрямую. По мнению автора, ни тот, ни другой проект не осуществятся, так как они противоречат одному из ключевых принципов путиномики, благодаря которой Путин держится у власти почти два десятилетия.

Автор выделяет три направления экономической стратегии Путина:

1. "Сохранение макроэкономической стабильности любой ценой, стремление к низкому дефициту бюджета, низкому уровню задолженности и низкой инфляции даже ценой роста".

2. "Использование системы соцзащиты для того, чтобы покупать себе поддержку могущественных в политическом отношении слоев - прежде всего пенсионеров - вместо инвестиций в будущее".

3. "Терпеть частный бизнес только в "нестратегических" секторах, сохраняя государственный контроль над сферами вроде энергетики или СМИ, где пересекаются бизнес и политика".

"Кремль понимает, что при сохранении его нынешнего курса Россия останется стабильной, но стагнирующей: с недофинансированием в людские ресурсы и в частные компании, а также с чрезмерными расходами на расточительные и коррумпированные госкомпании. Экономический рост остановится на уровне около 2% в год. В глазах Путина экономическая стагнация - это терпимо. У него есть инструменты, необходимые ему, чтобы остаться у власти. Напротив, крупные изменения в экономической политике могут возмутить ключевые "группы поддержки" и ослабить контроль Кремля над российской политикой", - говорится в статье.

Путин создал себе репутацию гаранта стабильности, а осуществление планов Титова ее подорвет, считает автор.

Путин сохраняет энергичную поддержку со стороны спецслужб, ВПК и госкомпаний. "Предложение Кудрина перенаправить финансирование с вооруженных сил и спецслужб на здравоохранение и образование нанесет ущерб одному из центральных компонентов политической коалиции Путина", - заключает автор. Автор также полагает, что урезание оборонного бюджета создает риск массовых увольнений в промышленности и социального недовольства.

"Но даже если оборонный бюджет невозможно урезать, улучшение бизнес-климата обойдется Кремлю бесплатно, верно? Вряд ли. Ограничение могущества монополий, например, или запрет госкомпаниям на экспроприацию имущества конкурентов из частного сектора - угроза для бизнес-модели многих крупнейших российских компаний, которые служат ключевой базой поддержки для российской правящей элиты", - говорится в статье.

Автор прогнозирует: "Путин наверняка пообещает перед выборами какие-то краткосрочные меры для "подслащения пилюли". После голосования в России наверняка будут болезненные экономические перемены, но в форме повышения налогов на физических лиц и бизнес, а не реформ, которые подстегнули бы экономический рост". "Экономика, которая мирится с неэффективностью и приветствует автаркию, обречена, как выразился Путин, на постоянное отставание", - заключает он.