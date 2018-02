13 февраля 2018 г. Катрин Хилле | Financial Times Соперники Путина по выборам получают площадку для высказываний, но не могут победить "Если посчастливится, в марте Борис Титов получит 0,5% голосов на президентских выборах в России", - пишет корреспондент Financial Times Катрин Хилле. Но Титов уверяет, что его кандидатура может поспособствовать переменам. "Если бы мы не участвовали, страна бы подумала, что существует только поддержка Путина и больше ничего нет", - говорит Титов, владелец российской компании "Абрау-Дюрсо", производящей шампанское, и президентский омбудсмен, курирующий права предпринимателей. "Если во время кампании заострять внимание на мытарствах предпринимателей, их проблемы будут решены быстрее, - говорит он. - Вот для чего годятся наши выборы: мы можем заставить людей слушать и заручиться поддержкой изменений в экономическом курсе нашей страны". По мнению издания, налицо "специфический симбиоз властей и тех политиков, которые согласились участвовать в выборах, на которых гарантированно победит Путин: последние получают площадку для высказывания своих мнений, а их участие, как считается, повышает реноме выборов". В нынешнем году у Путина на выборах семь соперников. "Некоторые из них вторят мысли Титова: хотя игровое поле не обеспечивает равные условия, соперничество дает редкостный шанс выразить критику. Ни один из кандидатов не предвидит смены власти", - пишет автор. Ксения Собчак хочет воспользоваться выборами как трамплином для своей политической карьеры, пишет автор. "Единственный способ, которым мы можем попытаться урегулировать ситуацию, - это пойти и повлиять на политику изнутри, создав нашу собственную власть, которая не будет маргинализирована /.../, которую вы не можете просто игнорировать, как они обходятся с другой оппозицией", - говорит она. Григорий Явлинский "использует президентскую кампанию, которая может стать последней в его политической карьере, чтобы яро критиковать публично воинственную политику Путина в отношении Украины", отмечает издание. Организаторы кампании надеются: участие этих семи соперников Путина создаст видимость демократии, чтобы привлечь на участки апатичных избирателей. "За вычетом этой задачи даже чиновники смотрят с открытым цинизмом на эту схему", - пишет автор. "Конечно, наши выборы чуть демократичнее, чем в СССР. Немножко похожи на выборы в ГДР, - пошутил неназванный сотрудник администрации президента. - У них был набор чисто символических политических партий, которые на деле были карманными партиями [правившей страной] СЕПГ. Конечно, некоторые из них, возможно, имели благородные цели". Источник: Financial Times