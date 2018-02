13 февраля 2018 г. Джулиан Борджер | The Guardian Поставка оружия боснийским сербам усиливает опасения ЕС "Приобретение тысяч новых единиц огнестрельного оружия полицией боснийских сербов вызвало опасения по поводу намерений возглавляемого сепаратистами правительства региона и усугубляющегося российского влияния на разделенную страну, переживающую экономическую депрессию", - сообщает Джулиан Борджер в The Guardian. "Партия из 2500 автоматов из Сербии должна прибыть в управляемую сербами часть Боснии в марте, за несколько недель до запланированного открытия нового учебного центра, в котором определенную роль должны играть российские консультанты", - говорится в статье. "Сербские гражданские активисты, центральное боснийское правительство в Сараево и западные дипломаты полагают, что новое тяжеловооруженное полицейское подразделение будет использовано лидером боснийско-сербских сепаратистов Милорадом Додиком для укрепления своей позиции и запугивания оппонентов перед намеченными на октябрь выборами, - передает журналист. - В долгосрочной перспективе они боятся, что это вооруженное формирование может использоваться для продвижения к поставленной Додиком цели - независимости - ценой риска новой войны в регионе". "Россия, которая видит в Додике бастион сопротивления вступлению Боснии в НАТО, деятельно поддерживает сербского сепаратиста, который с 2014 года встречался с Владимиром Путиным не менее шести раз", - говорится в статье. Источник: The Guardian