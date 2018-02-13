Экономика Сирии знает только варварскую жажду наживы

Гражданская война разрушила экономику Сирии. В смуте войны возникла коррумпированная торговая сеть, которая зарабатывает на конфликте, пишет Озан Демиркан на страницах немецкой газеты Handelsblatt.

Мохиэддин Манфуш мог бы быть добровольцем в самом благородном понимании этого слова. Однако слово "помощь" ему чуждо. Намного больше ему хочется зарабатывать - на войне, страдании людей и хаосе войны в Сирии, повествует журналист.

С января в сирийском регионе Гута в результате бомбардировок снова погибли десятки людей. Для Манфуша это "золотые времена": в Гуте он уже больше года является монополистом. Весной 2017 года правительство разрушило все важные транспортные пути в регион. Манфуш подкупил чиновника, чтобы сохранить единственный контрольно-пропускной пункт в осажденном регионе. С тех пор этот КПП является для сирийского предпринимателя прибыльным источником доходов. Продукты питания, одежда - все проходит через людей Манфуша, говорится в статье.

"Многочисленные конфликты интересов крупных держав создали вакуум власти, из-за которого нормальная экономика невозможна. Поэтому большая часть людей борется за свое существование. А ничтожная группа людей делает из этого бесчеловечный бизнес", - пишет Демиркан.

"Тот, кто думает, что благодаря контрольно-пропускному пункту Манфуша люди в осажденной Восточной Гуте хорошо снабжаются необходимым, тот ошибается", - отмечает журналист. Хлеб здесь, по данным активистов, стоит 5 долларов, что в 40 раз дороже, чем в столице. Почти никто не может себе позволить покупать продукты по таким ценам. "Манфуш является просто одним из жуликов, наживающихся на войне", - уверен автор.

При этом правительство в Дамаске знает, что происходит в стране, - и совершенно не заинтересовано в том, чтобы положить конец этому невыносимому состоянию, говорится в статье.

Американский ученый Уилл Тодманн называет это состояние "экономикой осады". Говоря простыми словами, все стороны зарабатывают хорошие деньги на том, что в странах, страдающих от войны, извращаются принципы правового государства, разъясняет автор.

"Из военной экономики извлекают выгоду не только ярые сирийцы, но и иностранцы и целые государства. Так, предприниматель Джордж Хасвани, имеющий российское и сирийское гражданство, якобы организовал сделку между обоими государствами, в которой речь идет о правах на разведочные работы на сирийских месторождениях", - передает издание.

"Это даже имело конкретные последствия для боевых действий в стране: по данным активистов, раскрывших информацию о сделке, после заключения сделки в мгновение ока от ИГИЛ* был освобожден один рудник. Еще одно соглашение с российской фирмой предполагает, что она получит четверть прав на добычу нефти на всех месторождениях, освобожденных от ИГИЛ*", - говорится далее.

"Этот случай бросает свет на недавнюю конфронтацию американских и российских войск на востоке страны - в районе, который из-за находящихся там месторождений называется "улицей нефти". Не нужно фантазировать для того, чтобы понять, какие интересы имеют обе державы в стране", - рассуждает автор.

"Таким образом, в измученной и раздробленной войной стране возникла своеобразная экономика. Экономика войны, которая больше не знает ни конфессиональных, ни мировоззренческих границ, а знает только варварскую жажду наживы. Жестокий результат сирийской военной экономики: каждая воюющая сторона может генерировать здесь доход - и все дольше терпеть войну или даже разжигать ее дальше", - подытоживает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.