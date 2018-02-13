"Сирийская революция по-прежнему жива"

По мнению премьер-министра сирийского переходного правительства (органа умеренной оппозиции, осуществляющей управление "освобожденными" повстанцами территориями Сирии), вызовов много: усиленные бомбардировки мятежных зон режимом и его союзниками, попытки джихадистов подмять под себя умеренную оппозицию... Но, хотя война и исказила революцию, ей не удалось ее убить, сказал Джавад Абу Хатаб в интервью журналистке Le Figaro Дельфин Минуи.

"Если удастся очистить север страны от террористических сил, то операция Турции "Оливковая ветвь" станет благотворной для Сирии. Я не делаю никакого различия между боевиками YPG (курдские "Отряды народной самообороны"), ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусрой"* (бывшей ветвью "Аль-Каиды"* в Сирии). Они хотят навязать свой контроль над Африном в манере ИГИЛ* и "Ан-Нусры"* - с риском раздела страны. Лишь избавившись от различных экстремистских сил, мы сумеем учредить местные Советы и гарантировать единство, безопасность и доступ к услугам для наших граждан", - заявил Хатаб.

"Сирийцы стремятся отвоевать свою свободу. Они требуют независимости. Они не ожидают, что турецкие братья останутся в Сирии. Зато мы сможем воспользоваться турецким опытом и помощью для восстановления нашей страны", - полагает он.

"Восточная Гута, расположенная в пригороде Дамаска, подверглась сирийско-российским бомбардировкам. Чего вы ожидаете от международного сообщества?" - спросила журналистка.

"Это военное преступление, за которое надо немедленно наказывать, - ответил оппозиционер. - Сегодня 400 тыс. человек оказались в аду Гуты. За пять дней погибли 200 человек. 99% бомбардировок направлены на гражданских лиц. Не щадят ничего, бомбят больницы, школы, университеты. Пора это прекращать, как и в мятежном районе Идлиб. Там тоже затронута не линия фронта, а гражданские зоны".

"Прежде всего, мы полностью отвергаем "Ахрар аш-Шам" (HTS), как и новое Правительство спасения (параллельное правительство, недавно сформированное в Идлибе альянсом, который находится в орбите HTS). Это новое образование является политической витриной "Джебхат ан-Нусры"*. Оно не представляет ни население, ни революцию, - утверждает премьер-министр переходного правительства. - Эти люди ведут себя как ИГИЛ*: навязывают свои собственные законы. Их исламистская идеология противоречит нашей культуре. Они предают истинный ислам. Мы сделаем все, чтобы им противостоять".

"Нарастает напряженность между Израилем и режимом Дамаска после того, как в субботу сирийской армией был сбит израильский боевой самолет. Как вы воспринимаете подобную эскалацию?"

"Наше переходное правительство отвергает любую форму вмешательства или бомбардировок Сирии со стороны Израиля. У израильтян нет никакого права атаковать Сирию. Только сирийский народ должен свалить этот режим", - ответил собеседник издания.

"Сирийский народ очень дорого заплатил за свою свободу. Это нам стоило больших жертв. Но мы не утратили надежду и намереваемся достичь наших целей. Возьмите французскую революцию: она не делалась в одночасье, потребовалось время. Я надеюсь на то, что в один прекрасный день наши дети воспользуются плодами нашей битвы за мир. Мы цивилизованный народ, с богатой историей. Продолжу мечтать о том времени, когда мы станем столицей музыки и культуры. В конце концов мы этого добьемся!" - уверен Хатаб.

"Внутри страны еще есть миллионы сирийцев, которые поддерживают революцию. Миллионы беженцев, которые живут за границей, тоже являются ярыми приверженцами революции. В Сирии счет экстремистов идет на тысячи, а революционеров - на миллионы, - заявил Хатаб. - Они представляют собой большинство населения. Несмотря на репрессии и жестокость режима, наше гражданское общество все еще очень активно. Посмотрите на все эти НПО в Гуте, на местные Советы в Идлибе, на школы. Мы также рассчитываем на защиту со стороны 150 тыс. мятежных бойцов "Сирийской свободной армии". Экстремистские силы находятся в меньшинстве, и мы решительно настроены сражаться с ними до конца. Мы никому не позволим навязывать нам свои идеи. Революция еще жива".

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Джебхат ан-Нусра", "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ.