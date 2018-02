13 февраля 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times США и Россия возрождают игру времен холодной войны в провокационные названия улиц "Троллинг между США и Россией, по-видимому, не ограничивается ботами в Twitter. Недавние действия касаются названий улиц. Точнее, они касаются переименования улиц, на которых находятся российское и американское посольства, таким образом, что это непременно вызовет раздражение (или смех) в обеих столицах", - сообщает корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. В Москве переулок рядом с американским посольством предложили назвать Североамериканским тупиком, 1. Парламентарий Михаил Дегтярев подтвердил в Twitter, что городская комиссия в феврале рассмотрит его предложение, передает журналист. "По правде сказать, зачинщиком были США, - пишет Макфаркуар. - Городской совет Вашингтона 10 января изменил название квартала на авеню Висконсин, где находится российское посольство, на площадь Бориса Немцова, 1". Автор статьи подчеркивает: "Переименование получило сочувственный отклик в Вашингтоне, особенно после российского вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году". "Любые изменения в Москве по-прежнему сталкиваются с преградами. Даже если комиссия будет рекомендовать изменить название, потребуется одобрение мэрии. Кремль, скорее всего, выскажет свое мнение, а учитывая его желание улучшить отношения с США, он вполне может отбраковать эту идею", - отмечается в статье. "Вероятность того, что город может рассмотреть переименование, вызвала цунами альтернативных предложений и комментариев в соцсетях", - сообщает The New York Times. Среди них - множество улиц и переулков в честь конфликтовавших с США иностранных лидеров: Ким Чен Ына, Фиделя Кастро, Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна. Издание упоминает также "Пробирку Колина Пауэлла", Хиросиму и Нагасаки. "Как и многие подобные игры, это, видимо, очередное поветрие, которое вернулось из могилы холодной войны, в то время как дипломатические отношения ухудшились, - пишет газета. - В 1980-х лидеры Конгресса переименовали пространство напротив российского посольства в Вашингтоне в "площадь Сахарова". Россией подобные шаги не ограничиваются, отмечается в статье. Конгресс предлагал переименовать улицу, на которой находится посольство Китая, в честь диссидента Лю Сяобо. Китайские комментаторы в ответ предложили переименовать улицу напротив посольства США в Пекине в улицу Сноудена или шоссе Усамы бен Ладена. "Ни одна из столиц не стала действовать в соответствии с этими предложениями", - уточняет издание. "Эта практика также не является прерогативой крупных держав", - пишет газета. В понедельник мэр Анкары одобрил переименование улицы у посольства США в "Оливковую ветвь" в честь турецкой операции в Сирии - за считанные дни до визита госсекретаря Рекса Тиллерсона. В прошлом Иран убрал имя Уинстона Черчилля с улицы у британского посольства в Тегеране и переименовал ее в честь члена Ирландской республиканской армии Бобби Сэндса, говорится в статье. Заявление о "Североамериканском тупике, 1" вызвало критику со стороны российской оппозиции, сообщает The New York Times. "Увековечивание памяти российского политика в Вашингтоне воспринимается в Москве как вечный укор. Нашим властям стыдно - и они мстят. Мелко - зато в полном соответствии с собственным масштабом", - передает издание слова Дмитрия Гудкова. Источник: The New York Times