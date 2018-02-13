НАТО собирается снова использовать "авианосец Исландия"

"Из-за холодного ветра между Западом и Россией и модернизации российского подводного флота Исландия снова попала в поле зрения стратегов НАТО. В Рейкьявике этим мало воодушевлены", - пишет Рудольф Херманн на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

Исландия является "непотопляемым авианосцем" - такое сравнение напрашивается, если рассматривать островное государство с военно-стратегической точки зрения. Если во времена холодной войны такое мнение было распространенным, то с момента распада советской империи оно все больше теряло свое значение. В 2006 году США закрыли существовавшую здесь десятилетиями военную базу, предназначавшуюся для наблюдения с воздуха за движением советских подводных лодок, передает издание.

Именно поэтому мелькавшие в СМИ несколько месяцев назад сообщения о том, что в американском военном бюджете на 2018 год предусмотрены "несколько десятков миллионов долларов" на модернизацию заброшенной авиабазы Кефлавик в Исландии, подняли вопрос о том, не собираются ли ВМС США возобновить деятельность военной базы.

"Согласно военным комментаторам, для этого есть полное основание. По их словам, Россия в последнее время значительно увеличила вооружения, стала агрессивнее выступать в регионах, которые она считает своей зоной влияния, и, что не менее важно, Россия аннексировала Крым и разожгла вооруженный конфликт на Восточной Украине. Таким образом, прежний антагонизм якобы вернулся в новой форме", - говорится в статье.

НАТО особенно уязвимо в районе так называемого Фареро-Исландского рубежа, линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией. Здесь пролегают многочисленные трансатлантические кабели передачи данных, которые являются основой коммуникации между Европой и Северной Америкой, разъясняется в статье. Самая большая опасность исходит при этом от подводных лодок, пишет в исследовании британского аналитического центра Policy Exchange депутат британского парламента Риши Сунак.

При этом в одной публикации норвежского издания Independent Barents Observer указывалось, что на своей арктической военно-морской базе Оленья Губа к северу от Мурманска Россия занимается развитием подводных лодок и кораблей специального назначения для глубоководного шпионажа. Согласно публикации, Россия на сегодняшний день обладает, вероятно, самым большим глубоководным флотом в мире. В качестве примера такого шпионажа приводится корабль "Янтарь", оснащенный двумя подлодками, способными перехватить или обрезать кабели, передает издание.

"Поэтому кажется логичным то, что Исландия снова попала в поле зрения НАТО с целью наблюдения за Северной Атлантикой", - полагает автор статьи.

"Однако постоянное военное присутствие США в Исландии было бы для исландской политики щекотливым вопросом", - отмечает автор, ведь с конца 2017 года у власти в стране находится правительство, которым руководит Катрин Якобсдоуттир, сторонница лево-зеленых взглядов. Деятельность лево-зеленых имеет сегодня решительно пацифистскую направленность, и они не только выступают против любой милитаризации Исландии, но даже требуют выхода страны из НАТО, говорится в статье.

При этом Исландия является единственной страной в составе НАТО, не имеющей собственной армии, отмечает автор. Так, контроль над воздушным пространством осуществляется здесь авиацией НАТО, применение которой, однако, ограничено по желанию местного правительства. С момента аннексии Россией Крыма самолеты были оснащены вооружением и находятся в усиленном режиме готовности, сообщается в статье.