Культ женской эякуляции в Руанде

Невозможно узнать, когда началась практика куньязы - женской эякуляции, ставшая в Руанде некой сексуальной нормой, в противоположность общемировой сексуальности, которая долгое время была нацелена на удовлетворение мужчины, пишет журналист Матье Ростак на портале Slate.fr.

В 2016 году ЮНИСЕФ приводил ужасающую цифру: 200 млн женщин во всем мире пережили обрезание, в основном в Африке. Однако спектр сексуальности от одной африканской страны к другой весьма широк - от варварства, которое представляет собой удаление клитора, до культа женского оргазма. В районе Великих озер, а точнее в Руанде, практикуется куньяза - от глагола куньяра - "мочиться", на языке киньярунда, говорится в статье.

Бельгийский документалист Оливье Журден рассказал об этом особом вековом ритуале женской эякуляции: "Героем фильма стал один мужчина, который постоянно хвастался своими ночными подвигами с женщинами. Утром я зашел к нему и увидел, как он сушит на дворе свой матрас. Я простодушно спросил его, зачем. Вместо того чтобы все мне растолковать, он предпочел поведать мне сказку: как-то король Руанды уехал на войну, и королева для занятий любовью выбрала охранника. Тот оказался неспособен к проникновению и, дрожа от страха, принялся стимулировать ей половые губы и клитор. От этого сексуального акта королева излилась так, что появилось озеро Киву..."

В честь этой легенды спальня королевского дворца, реконструированная в музее Ньянзы, всегда оснащена воловьей шкурой, подстеленной на пол, для впитывания любовных жидкостей. Оливье Журден решил снять 55-минутный документальный фильм под названием "Священная вода". В течение семи лет неуемный репортер исколесил Руанду вдоль и поперек, чтобы лучше понять куньязу и ее воздействие на руандское общество. Эта древняя практика, начало которой невозможно датировать, прежде всего является символом плодовитости: женщины не эякулируют, они "дают воду" - и семейное счастье, поясняет автор.

В фильме "Священная вода" Журден снимает долгую сцену, где несколько поколений, от маленькой девочки до бабушки, приходят искупаться в теплых водах источников, окруженных растениями, дабы поделиться своими знаниями и опытом в области куньязы. Там также учат тому, что женский оргазм является правом женщины на удовольствие, подобно тому, как это происходит с мужчинами. Журден продолжает объяснение:

"Руандские мужчины сами признают: они получают больше удовольствия при проникновении. Однако они должны смириться с необходимостью практиковать куньязу. Удовольствие мужчины достигается через наслаждение женщины, и если женщина его не испытывает, мужчина тоже ничего не получает. Таким образом, речь идет о феминистском половом акте".

Феминистский половой акт... разумеется, происходит под эгидой женщин. Множество мужчин ходят "поупражняться" к опытным женщинам - часто к столичным проституткам в Кигали - с тем, чтобы доставить удовольствие своей будущей жене. Куньяза также предваряется другой практикой, призванной усилить женское наслаждение: "гукуна". Руандки в подростковом возрасте уже делают друг другу массаж малых половых губ, дабы растянуть их и тем самым значительно усилить ощущения. Все происходит под благодушным присмотром и сопровождается советами тетушки по отцовской линии, контролирующей сие деликатное обучение, пишет Ростак.

Исходя из этого, акт женской эякуляции может очень скоро превратиться в долг и обязанность. Ибо куньяза превращена в ритуал, и тот, кому не удается "дать воду" своей партнерше, рискует оказаться под социальным давлением, отмечет журналист.

В куньязе можно усмотреть и некий сексуальный компромисс между мужчиной и женщиной, в частности, когда речь идет о том, чтобы избежать внебрачной беременности, говорится в статье.

Что касается гукуны, то если она была осуществлена неправильно, это может означать конец брака, передает автор.

В настоящее время практика куньязы и гукуны стремится к исчезновению, сообщает журналист.

Находятся отдельные личности, которые любой ценой пытаются сохранить эту культуру. В частности, Вестина Дюзаб, которая ведет передачу на независимом радио Кигали Flash FM, где с наступлением ночи ведутся беседы о сексе. Вестина знает, о чем говорит, так как она сексолог и ездит по всей стране, устраивая мастер-классы по куньязе и гукуне, пишет автор статьи.