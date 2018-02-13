Путин как мыло, Путин как бургер, Путин как супергерой

Вокруг российского президента выстраивается культ личности, к которому он сам относится якобы скептически. Ироничный подтекст самого культа не вредит его всесилию - наоборот, он делает его непобедимым, уверен московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

"Кто говорит, что у людей в России нет выбора? Вот, пожалуйста, Путин на любой вкус: хочешь, с запахом черной смородины, с клубничным или банановым ароматом. А, может, с маслом ши - против целлюлита? Как сообщает один из российских телеканалов, одна молодая дама из Новосибирска придумала новую "фишку" на рынке сувениров с изображением Путина и это стало последним писком: она делает мыло на любой вкус в форме бюста российского президента по цене 500 руб. за штуку", - пишет Ханс. Недешево, но это отличный подарок тем, у кого уже все есть: чашка с Путиным, настенный календарь с Путиным и чехол для айфона с портретом Путина.

"В январе, - сообщает журналист, - в популярном у хипстеров московском центре дизайна Artplay прошла выставка, полностью посвященная Путину. Там были и бюсты, раскрашенные в цвета национального флага, и картины маслом в стиле поп-арт: вот Путин гладит щенка, вот кладет на лопатки спарринг-партнера по дзюдо, а здесь дает пинка школьнику-Обаме. По словам кураторов выставки, экспонаты отражают отношение людей к руководителю страны. И, конечно, задумано все с иронией".

"Несколько лет назад Путин через своего пресс-секретаря дал понять, что не в восторге от культа вокруг него и бизнеса с использованием его имени. А культ за эти годы лишь продолжил набирать обороты. Управляемые Кремлем СМИ лишь подстегивают его, присочиняя что-то от себя в случае необходимости. Когда в прошлом году Путину исполнилось 65, ТВ показало сюжет об одном из ресторанов Нью-Йорка, в котором начали готовить бургер под названием "Путин". (...). Вскоре выяснилось, что репортеры заплатили официанту и видео было постановочным", - передает SZ.

Кремлевские политстратеги выдумывают все новые молодежные движения, которые роднит, по-видимому, одно: рьяный патриотизм и восхищение президентом, замечает журналист, имея в виду такие движения, как "Идущие вместе", "Наши" и другие.

Писатель Джон Стейнбек, путешествовавший в 1948 году по Советскому Союзу, вспоминал, как люди рассказывали ему, что Сталину не нравились все эти огромные портреты с его изображением. Он якобы даже просил, чтобы их сняли. Но они продолжали висеть.

"Если бы в то время кто-то осмелился изобразить Сталина верхом на медведе или выпустить мыло в форме его бюста, он бы провел остаток жизни в лагерях. В мире с идеологией постмодернизма не может возникнуть тоталитарной системы старого образца. (...) Однако постмодернистский культ личности, объектом которого становится Путин, уже несет в себе самоиронию и отрицание своей сути - так просто к нему и не подкопаешься, - пишет корреспондент. - С теми, кто его приветствует, все понятно. Тот, кто его критикует, рискует прослыть лишенным чувства юмора занудой. Остается только молчать, если не хочешь быть втянутым в эту игру, а молчаливые граждане - в данном случае верноподданные - замечательно вписываются в конструкцию несвободного общества".

"Ирония давно стала частью пропаганды, - продолжает Ханс, - и не все вертится только вокруг личности президента (...). Речь всегда идет об игре с формулировками: что имелось в виду и что является правдой. Спецподразделения российской армии, которые в феврале 2014 года, прикинувшись "силами местной самообороны", оккупировали Крым, с циничной гордостью называются "вежливые люди" - чем не нарушение международного права, приправленное юмором? А Запад в ответ всерьез ввел санкции - не понимают там шуток и портят всем настроение! Ирония в данном случае - наигранный переход границ дозволенного, который принижает серьезность реальных нарушение принятых международных норм".

Запад ломает голову, как ему ответить на манипуляции и дезинформацию из Москвы, и российский телеканал RT призывает: "Вали все на нас!" "На самом деле, поиски доказательств российского вмешательства в ход президентских выборов в США местами напоминают истерию, - замечает автор. - Серьезные доказательства попыток российского влияния на ход выборов существуют - но слоган RT выставляет в комичном свете все расследования".

"Ироничный правитель - это хороший и плохой полицейский в одном лице", - продолжает Ханс. Хочешь манипулировать людьми- используй этот механизм. Сотрудники КГБ мастерски владеют соответствующими приемами. "Если внимательно поискать, на каждую цитату Путина найдется другая, опровергающая первую", - говорится в статье.

"Власть означает определять границы между тем, когда шутить, а когда говорить всерьез; иметь возможность по своему усмотрению решать, когда включать хорошего, а когда плохого полицейского. И самоирония вовсе не означает, что другие могут посмеяться над правителем, если им так захотелось. Одним из первых шагов Путина по ликвидации свободных СМИ (...) стало закрытие сатирической передачи "Куклы", - напоминает автор.

В преддверии четвертого мандата Путина снова пропагандируются христианские ценности и наказуемым становится оскорбление религиозных чувств - эти меры уже зарекомендовали себя как отличное средство, которое помогает заставить замолчать "слишком свободных" деятелей искусства. "Иронично высмеивается все: и якобы лживые права человека, и толерантность, которая будто бы приведет к краху европейского континента. Церковь и национальный флаг при этом остаются неприкосновенными", - говорится в статье.

"В Советском Союзе отношение к символике было серьезным, иногда даже чересчур, - пишет в заключение Ханс.- Но уже во время перестройки советские символы сбывались по дешевке, на Западе они носились в качестве ироничного китча: комсомольские значки с блошиного рынка, солдатские пряжки. Сувениры с изображением Путина также создаются для этого рынка. В них переплетаются очарованность властью и некоторый страх перед ней. На популярном принте для футболок Путин изображен с пистолетом наизготовку, в наушниках для стрельбы в тире и с прищуренным глазом. Киллер? Да что вы! Он же вам подмигивает!"