У российских авиакомпаний все еще есть проблемы с безопасностью?

"Опасения по поводу безопасности полетов в России так остры, что Airline Ratings - один из самых авторитетных в мире органов, оценивающих безопасность авиакомпаний, - автоматически понижет позицию перевозчика, если он использует только самолеты, сделанные в России, - сообщает Хью Моррис в The Telegraph. - Хотя эти стандарты в огромной стране определенно повысились, репутацию, выкованную в советскую эпоху - перегруженные экипажи, недоремонтированные самолеты, экстремальные погодные условия, - оказалось трудно стряхнуть".

Журналист указывает, что случившееся в минувшие выходные падение самолета АН-148 "Саратовских авиалиний" завершило рекордно долгий период без смертельных крушений и стало 519-й авиакатастрофой в гражданской авиации России. Общее количество жертв достигло 8424 человек. "Только в США, где ежегодно осуществляется в 13 раз больше полетов, чем в России, было больше авиакатастроф (821 крушение, 10714 жертв)", - поясняет автор.

"Большая часть истории крушений в России практически совпала с ростом ее когда-то единственного авиаперевозчика - "Аэрофлота", частью которого "Саратовские авиалинии" были до тех пор, пока государственный авиаперевозчик не разделился после распада Советского Союза", - говорится в статье.

"Аэрофлот" в конце концов заменил свои советские самолеты западными - сначала моделью Airbus A310, потом моделями A350 и A330, которые летают и сейчас. Сегодня эта компания не использует модели "Антонов", "Илюшин" или "Туполев", зато у нее есть несколько самолетов марки Boeing, в том числе новый 787 Dreamliner", - указывает Моррис.

"Компания также приложила серьезные усилия, чтобы стать современной и надежной авиалинией. Она наняла двоих британских консультантов по ребрендингу, чтобы запустить этот процесс. В 2006 году "Аэрофлот" стал десятой авиакомпанией (первой из советских перевозчиков), присоединившихся к группе SkyTeam, членами которой являются Delta, KLM и Air France, - говорится в статье. - В 2013 году "Аэрофлот" стал официальным перевозчиком Manchester United и сделался известнее по всему миру".

"Проведенная в 2015 году Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) оценка мировой авиационной инфраструктуры показала, что Россия достигла или почти достигла средних по миру показателей "эффективного внедрения" по таким критериям, как полетопригодность, расследование несчастных случаев и лицензирование. В области расследования несчастных случаев Россия показала себя отлично", - сообщает журналист.

"Между тем качество авиаперевозок в некоторых других бывших советских республиках остается сомнительным, - говорится в статье. - Например, ЕС запретил киргизским авиакомпаниям летать над Европой, так как они не соответствуют установленным стандартам безопасности".