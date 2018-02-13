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13 февраля 2018 г.
13 февраля 2018 г.

Том Парфитт | The Times

Россия и Эстония разыграли сцену из "Шпионского моста", обменявшись заключенными

Россия и Эстония обменялись арестованными агентами, проведя операцию в стиле холодной войны, напоминавшую голливудский фильм "Шпионский мост", пишет корреспондент The Times Том Парфитт.

"Обмен произошел на пограничном переходе Койдула, причем Райво Суси, эстонского бизнесмена, и Артема Зинченко, гражданина России, сопроводили до середины моста над рекой Пиуза, разделяющей две страны", - говорится в статье.

"Суси, работавший в сфере авиации, был арестован в московском аэропорту два года назад и обвинен в шпионской деятельности в России с 2004 по 2007 год. В прошлом году его приговорили к 12 годам колонии", - пишет газета.

Зинченко в прошлом году был признан судом в Таллине виновным в сборе информации по эстонским оборонительным сооружениям в пользу ГРУ. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения, говорится в статье.

"Оба человека смогли вернуться домой после президентских амнистий", - пишет издание.

Источник: The Times


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