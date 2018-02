13 февраля 2018 г. Том Парфитт | The Times Россия и Эстония разыграли сцену из "Шпионского моста", обменявшись заключенными Россия и Эстония обменялись арестованными агентами, проведя операцию в стиле холодной войны, напоминавшую голливудский фильм "Шпионский мост", пишет корреспондент The Times Том Парфитт. "Обмен произошел на пограничном переходе Койдула, причем Райво Суси, эстонского бизнесмена, и Артема Зинченко, гражданина России, сопроводили до середины моста над рекой Пиуза, разделяющей две страны", - говорится в статье. "Суси, работавший в сфере авиации, был арестован в московском аэропорту два года назад и обвинен в шпионской деятельности в России с 2004 по 2007 год. В прошлом году его приговорили к 12 годам колонии", - пишет газета. Зинченко в прошлом году был признан судом в Таллине виновным в сборе информации по эстонским оборонительным сооружениям в пользу ГРУ. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения, говорится в статье. "Оба человека смогли вернуться домой после президентских амнистий", - пишет издание. Источник: The Times