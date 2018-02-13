Как Путин ставит молодежь на место

"Перед президентскими выборами Путин вряд ли боится чего-то больше, чем возмущения молодежи, которая выходит на улицы с протестами против российского руководства. Давление на сторонников оппозиционера Алексея Навального растет", - пишет Павел Локшин на страницах немецкого издания Die Welt.

Путин лидирует, по опросам, и среди молодых людей, хотя не пользуется такой высокой поддержкой, как в остальных возрастных группах. Две трети избирателей в возрасте от 18 до 24 лет все еще собираются голосовать за Путина. "Тем не менее, молодых россиян, собирающихся на протестных акциях, нельзя недооценивать", - отмечает Локшин.

"Молодое поколение жалуется, что отсутствуют возможности для развития, в то время как дети приближенной к Кремлю элиты, которым часто "подкидывают" прибыльные должности в политике и управлении, наслаждаются привилегиями", - передает журналист.

Локшин пишет: "22-летний Олег Алексеев был арестован за призыв выйти на акцию протеста Навального в Калининграде. Такие случаи в России давно стали повседневностью. По всей стране проходят обыски в домах и постоянные аресты".

По мнению Александра Добральского, адвоката Олега Алексеева, арест молодого человека является "незаконным лишением свободы". "В России начинающему политику, к сожалению, нужно быть готовым к такому", - говорит адвокат.

"Кремль делает ставку на репрессии, которые для многих юных активистов начинаются уже в школе или университете, - комментирует автор статьи. - Тому, кто открыто симпатизирует Навальному, грозит отчисление".

"Министерство образования и науки в Москве не высказывает свое мнение на этот счет, хотя каждая попытка политического влияния в сфере образования явно нарушает российские законы", - подчеркивает журналист.

"Тот, кто выступает с протестами против Путина, на взгляд политической верхушки не соответствует идеальному образу молодого россиянина: он должен быть не критиком, а патриотом. До 2020 года Россия собирается выделить около 21 млн евро на "патриотическое образование", - говорится в статье.