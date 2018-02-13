Как планете вернуться к миру?

Политики и эксперты, которые в конце этой недели соберутся на Мюнхенской конференции по безопасности, стоят перед вызовами, способными внушить страх: Трамп, Путин, кибервойны. Никогда еще ситуация не была столь опасной, как сегодня, констатирует обозреватель Die Welt Михаэль Штюрмер.

"Холодная война осталась в прошлом, однако конфликты сверхдержав снова вернулись на повестку дня, а с ними и борьба за гегемонию", - говорится в статье.

"Мюнхенская конференция, - указывает Штюрмер, - всегда была отличным барометром, указывающим на изменения в глобальных погодных условиях. Для тех, кто умеет проводить исторические параллели, этот формат, существующий более полувека, превратился в систему раннего оповещения".

"После событий 11 сентября 2001 года нет ничего надежного. Асимметричные методы ведения военных действий сегодня правят балл вместе с гибридными войнами. Роботы орудуют на биржах, устраивая там сравнительно малые катастрофы. В будущем они могут быть задействованы и в военных стратегиях: кибервойна - это явление без начала и конца", - пишет автор.

"Во времена Дональда Трампа никто не возьмет на себя ответственность утверждать, на что годится НАТО и что будет в экстренном случае с 5-м параграфом Устава альянса, - продолжает Штюрмер. - Ценит ли Америка своих союзников или воспринимает их как вспомогательную силу и может обливать презрением?"

"США видят глобальных конкурентов в России и Китае, - говорится далее. - Путин продемонстрировал на примере Крыма и "теневой" войны на востоке Украины, что у русского медведя имперский аппетит приходит во время еды и расширение НАТО на Восток никто не забыл и не простил". Ситуация противоречива и нестабильна - для Путина и его сторонников последнее слово в истории еще не сказано, считает автор. Но чем больше Запад слабеет на фоне кризисов, тем больше искушение использовать те слабости и полумеры, которые культивируют европейцы.

Ядерное вооружение Северной Кореи, продолжает автор, перестает быть проблемой региона - это стало мировым вызовом. Поскольку Китай не хочет оставлять Пхеньян на произвол судьбы, появляется глобальная угроза войны за главенство в Тихом океане, последствия которой ощутит весь мир.

"Мюнхенская конференция по безопасности, несомненно, будет отлично организована, своим присутствием ей придадут значимости известные люди. Однако ее эффективность будет измеряться тем, сможет ли она указать путь, как вернуть планету к миру", - резюмирует автор.