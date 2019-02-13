Сегодняшние 30-летние меньше занимаются любовью, чем их родители в таком же возрасте?

"В обнародованных недавно научных докладах говорится о том, что в Европе в плане секса наиболее продвинутыми являются голландцы, а французские миллениалы находятся на стадии "умеренного либидо". Рассмотрим поближе это "неудовлетворенное"поколение", - пишет журналистка Le Monde Соня Депрез.

"В декабре американская газета The Atlantic опубликовала на своей первой полосе впечатляющее предположение о "сексуальной рецессии" среди западной молодежи, особенно американской. Потратив на свое исследование несколько месяцев, журналистка Кейт Джулиан пришла к следующим выводам: сексуальных отношений между молодыми людьми стало значительно меньше по сравнению со старшими поколениями", - говорится в статье.

"Французский институт общественного мнения (IFOP) опубликовал в декабре 2018 года исследование о сексуальной удовлетворенности, и в частности, о мастурбации (на основании данных о 6029 европейских женщинах в возрасте от 18 лет и старше, опрошенных в июне 2018 года). "В 2017 году три четверти женщин (74%) признались, что мастурбировали в течение своей жизни, тогда как в 2006 году их было 60%, в 1992 году - 42% и всего 19% в 1970 году. Таким образом, за почти пятьдесят лет количество женщин, которые к моменту опроса уже занимались мастурбацией, выросло в четыре раза", - рассказывает Франсуа Краус, возглавлявший исследование, который был ошеломлен масштабом и скоростью распространения этого явления, и особенно использованием секс-игрушек.

"Одной из причин такого явления является взрывной рост доступа к бесплатному порно", - предполагает автор статьи.

"Часто затрагиваемой темой стал сольный секс, - пишет автор статьи. - Франсуа Краус даже сформулировал теорию: "Свои сексуальные потребности можно удовлетворить с помощью мастурбации и онлайн-порно; свою потребность в общении, эмоциональной поддержке и популярности можно удовлетворить в социальных сетях. Наконец, есть эффект Netflix: мы до такой степени попадаем во власть крайне захватывающих сценариев, сериалов, созданных гениями, что секс со своим партнером отодвигается на второй план".

"Это выглядит карикатурно? Да, конечно. Но на карту поставлена не столько сексуальность, сколько отношения. Аврора Мале-Карас, доктор наук в области неврологии и сексолог, ознакомилась со статьей в The Atlantic. "Здесь показано поколение, которое не умеет справляться с обычным стрессом при общении с другим человеком. Чтобы чувствовать себя комфортно в отношениях, нужно время, они выстраиваются постепенно. А новые поколения немного более индивидуалистичны, особенно в США", - говорит она. По мнению исследовательницы, которая писала свою диссертацию в Германии и в Нью-Йорке, англосаксонская культура сильно пострадала от своего рода реляционного капитализма: "Люди не отдаются отношениям полностью, даже в супружеских парах, потому что всегда есть возможность найти кого-то получше".

"В исследовании IFOP, посвященном сексуальному развитию европейских женщин, обнаруживается, что голландские женщины чувствуют себя лучше других: "В Нидерландах половое воспитание начинается в наиболее раннем возрасте, там самый низкий уровень абортов и самый высокий уровень сексуальной удовлетворенности, потому что сексуальность не является чем-то постыдным. Влияние чужого мнения и комплексы являются факторами, способными погасить желание ", - поясняет Франсуа Краус.