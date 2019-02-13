В Литве международная финтех-компания Revolut подозревается в слишком большой близости к России

"Британский финтех-стартап Revolut теперь является "настоящим" банком. В Литве - где Revolut решил подать заявку на лицензию по предоставлению своих услуг по всему Евросоюзу - эта новость не осталась незамеченной", - пишет французская газета Les Echos.

"Через несколько дней после объявления о том, что финтех-компания Revolut получила лицензию специализированного банка от Европейского центрального банка, нашлось немало противников, осуждающих ее за связи с Россией и, в частности, за связи ее основателя Николая Сторонского. Председатель Комитета по бюджету и финансам литовского парламента Стасис Якялюнас в конце декабря обратился в Департамент национальной безопасности (VSD) и Службу расследования уголовных преступлений (FNNT) с тем, чтобы пролить свет на связи компании с российским соседом.

"Среди акционеров банка могут обнаружиться люди, связанные с политическими интересами России. Любой банк, особенно такой, который вводит инновации, следует рассматривать с осторожностью и ответственностью", - высказался он в литовской прессе.

"В центре этого сюжета лежат семейные связи Николая Сторонского: он основал свой новаторский банк в Лондоне, но родился он в Москве, а его отец - Николай Миронович Сторонский - является заместителем генерального директора исследовательского центра "Газпром промгаз" по вопросам науки. Указывается также и на то, что участие в акционерном капитале финтех-компании связано с российскими интересами. Помимо доли в акционерном капитале, принадлежащей Николаю Сторонскому, акциями финтех-компании через свой инвестиционный фонд DST Global владеет Юрий Мильнер, чье имя вернулось в американскую прессу из-за его инвестиций в Facebook и определенной близости к Кремлю", - указывает автор публикации Шарон Вайсброт.

"Стараясь загасить возникшую полемику, Николай Сторонский-младший, как правило, очень скрытный в отношении своей частной жизни, дал разъяснения в открытом письме, - указывает Les Echos. - В этом письме Николай Сторонский утверждает, что никто из инвесторов международного венчурного фонда DST Global не является гражданином России, и опровергает слухи о том, что серверы Revolut могут передавать данные в Россию".

"Мы храним все наши данные в Великобритании и в Евросоюзе в соответствии с законодательством", - пишет он.

Но все же он вставляет послание к литовцам: "Сейчас я боюсь только того, что эти действия, разжигающие панику, отпугнут иностранных инвесторов и потенциально подвергнут риску тысячи рабочих мест".