13 февраля 2019 г. Джейсон Горвиц | The New York Times Звонок Путину - и российский телеканал внес изменения в свой сюжет "Еще будучи премьер-министром Италии, Маттео Ренци, отчаянно сражаясь за победу в референдуме, на кон которого он поставил свою должность, считал, что конкретно этот митинг прошел хорошо. Однако позднее он был удивлен, узнав, что RT, международная российская телевизионная компания с тесными связями с Кремлем, ранее известная как Russia Today, неверно охарактеризовала мероприятие, прошедшее в поддержку Ренци 29 октября 2016 года, назвав его "протестами против итальянского премьер-министра в преддверии референдума по конституции", - пишет газета The New York Times. "Оппоненты Ренцы быстро ухватились за это сообщение и широко распространили его в социальных сетях, заставив итальянского лидера выразить свое неудовольствие напрямую Владимиру Путину, российскому президенту, - продолжает автор публикации Джейсон Горвиц. - "Вам представляется приемлемым, что Russia Today часто использует заголовки , которые не соответствуют действительности? - спросил он Путина, позвонив ему по телефону. - Почему сегодня у них идут сообщения о каких-то протестах против меня, если площадь полна моих людей, защищающих наши реформы?" Путин помолчал и ответил: "Маттео, знаете, не от меня зависит, что делают журналисты. Но я попытаюсь и посмотрю, смогу ли я помочь Вам". Два часа спустя российская сеть исправила заголовок". "Об этом событии рассказывается в новой книге Маттео Ренци "Другой путь, идеи об Италии завтрашнего дня", и оно свидетельствует, что за недели до американских выборов, которые привели в Белый дом Дональда Трампа, подозрения о российском вмешательстве уже были распространены в европейских странах, возглавляемых либералами, находящимися в шатком положении", - пишет газета. "В то время канцелярия Ренци опровергала, что выражала обеспокоенность мировым лидерам по поводу российского вмешательства в итальянскую политику. Российские чиновники, включая Путина, впоследствии отрицали какое бы ни то было вмешательство и выражали уверенность, что Россия сможет сотрудничать с любым, кто окажется у руля, учитывая традиционно близкие отношения между Италией и Россией", - говорится в публикации. Как пишет The New York Times, "во вторник Анна Белкина, заместитель главного редактора RT, заявила, что демонстрация была названа неправильно из-за "технической производственной ошибки". Она заявила, что "в тот момент, когда редакторы RT заметили ошибку", она была исправлена "без каких бы то ни было внешних запросов". "В книге, с отрывком из которой ознакомилась The New York Times до публикации, Ренци дает четко понять, что не винит "российское или иностранное вмешательство" в том, что в итоге он проиграл, указывая просто, что ему не удалось убедить достаточное число итальянцев проголосовать за его конституционные реформы", - говорится в статье. "Тем не менее, - полагает автор публикации, - публичное признание факта совершения звонка в Москву заставляет предположить, что он считает, что Путин не мог устоять, чтобы не качнуть пальцем чашу весов". "(...) Парадоксально, но до звонка Ренци Путину, [тогдашний президент США Барак] Обама упрекал итальянского премьер-министра в том, что тот проявляет недостаточную жесткость в отношении российского президента. Когда администрация Обамы стремилась к созданию единого западного фронта с целью применения санкций в отношении России в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины, Обама изложил свои доводы на встрече в Уэльсе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании. Говорят, что Обама покинул встречу с ощущением того, что Ренци согласен. Однако, вернувшись в Вашингтон, он с изумлением обнаружил, что Ренци, похоже, отступил", - передает издание. "По свидетельствам нескольких бывших чиновников администрации Обамы и бывших итальянских чиновников, знакомых с состоявшимся разговором, Обама подверг критике поспешного бывшего мэра Флоренции, заявив, что это глобальная политика с высокими ставками, а не заседание городского совета Флоренции, - сообщает газета. - После этого Ренци не был чересчур мягким, несмотря на нарастающее давление по поводу санкций. В итоге он завоевал уважение Обамы за поддержку либеральных демократических ценностей, но в то же время, очевидно, вызвал гнев Путина". Источник: The New York Times