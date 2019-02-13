Российский интернет планируют отделить от всемирной сети

"Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому планируется сделать нечто, на первый взгляд, парадоксальное: отделить российский интернет от мирового", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

О территориальном отграничении Рунета, который, как замечает журналист, "по сей день, по сути, является фикцией", речи быть не может. "Если новый закон в представленном виде вступил бы в силу, регулирующим органам пришлось бы реорганизовать Рунет таким образом, что в случае внешних угроз связь с интернетом была бы обрезана, но его российская часть продолжала бы использоваться". Такой проект не продуман даже с точки зрения его сторонников, говорится в статье.

При этом, отмечает Акерет, направленность проекта "внушает опасения как в политическом, так и в экономическом смысле". Инициаторы проекта видят необходимость защитить российский интернет от угроз из-за границы, конкретно речь идет о беспокойстве по поводу стратегии кибербезопасности США. "Однако меры предосторожности настолько масштабны с технической точки зрения, а Роскомнадзор и будущий Центр информационных угроз наделяются таким количеством полномочий, что речь скорее идет о том, чтобы полностью поставить интернет под государственный контроль. Со времен Арабской весны и волны протестов в России зимой 2011-2012 годов российский интернет, который до этого был по большей степени свободным, все чаще подвергается цензуре и все больше попадает в поле зрения спецслужб", - указывает журналист.

"Под прикрытием внешней угрозы законопроект имеет целью навязать информационной отрасли нормы, которые облегчат цензуру и слежку, - полагает Акерет. - Хотя на заседании Госдумы Людмила Бокова и заверила, что речь идет об обеспечении стабильности информационного обмена, критики, например, председатель Российского союза промышленников и предпринимателей, оппозиционные политики и эксперты по интернету, опасаются как раз обратного: замедления или вовсе отказа работы сетей связи".

Весь информационный обмен в будущем должен будет проходить через специальные точки обмена трафиком, которые будут блокироваться в случае угрозы. "Эксперты сомневаются в реализации такого проекта, так как протоколами IP невозможно просто управлять с помощью одного ведомства", - говорится в статье.

К тому же вопросы вызывает и финансирование проекта: правительство поддержало законопроект лишь с оговорками, Счетная палата выступила против, а представители отрасли опасаются больших расходов.

"Опасения по поводу того, что в российском интернете условия скоро будут такими же, как в китайском, вероятно, преувеличены - исходная ситуация совсем другая. Отсутствуют и технические возможности, которыми располагают китайцы. Поэтому можно предположить, что закон либо никогда не будет реализован, либо он действительно парализует российскую информационную инфраструктуру", - заключает Акерет.