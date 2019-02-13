Подписание в 1987 году договора о РСМД между США и СССР стало сенсацией. Сегодня США убеждены, что Россия нарушает договор. О расторжении соглашения и его последствиях журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Маттиас Кольб побеседовал с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Можно ли еще спасти ДРСМД, эту колонну европейской архитектуры безопасности? "США и НАТО дали ясно понять, что дверь для дипломатии по-прежнему открыта, - подчеркнула Геттемюллер. - Вашингтон готов отозвать свое решение о приостановке участия в договоре в течение шести месяцев, если Москва снова будет соблюдать соглашение, уничтожив ракеты. Но меня огорчает то, что президент Владимир Путин заявил, что больше не хочет ориентироваться на дипломатию. Теперь нам придется обсуждать, как НАТО будет приспосабливаться к новым российским ракетам. При этом у нас нет намерения размещать в Европе новые системы ядерного оружия наземного базирования".

Говоря о проведенной Россией презентации крылатой ракеты 9M729, собеседница издания отметила, что мероприятие было "достаточно смешным". "Российская ракета все время находилась в контейнере. Я там не присутствовала, но, судя по фотографиям, люди не могли подойти к ней близко и сделать детальные фотографии и чертежи. Задавать вопросы тоже было запрещено. Все это, вероятно, было задумано как мера по укреплению доверия, но сделать это не удалось", - считает Геттемюллер.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему на базе ПРО США в Румынии не разрешено проведение инспекций, заместитель генсека НАТО подчеркнула, что "Соединенные Штаты предоставили России исчерпывающую информацию о системе" и что "система Aegis Ashore в Румынии, которая скоро будет размещена и в Польше, призвана защищать страны НАТО от иранских ракет, а не от российских". К тому же размещенные там ракеты-перехватчики явно не попадают под действие ДРСМД, указала собеседница издания.

"Из более 30 встреч, на которых с Москвой обсуждалось нарушение ДРСМД, 25 прошли при Обаме. Но буду честной: меня расстраивало то, что проблемы долгое время не воспринимались обществом. Поэтому я рада, что правительство Трампа продвигает дипломатическую работу, начатую Обамой", - отметила Геттемюллер.

"Я надеюсь, что общественность осознает, что Россия годами подрывала основы договора, - заявила она. - Соглашение не имеет ценности, когда одна из сторон им пренебрегает и злоупотребляет доверием. (...) Союзники провели свою собственную оценку с участием спецслужб и разделяют мнение Вашингтона о том, что 9M729 нарушает договор".

Тем не менее, заместитель генсека НАТО не теряет надежды на то, что ДРСМД можно спасти путем вовлечения в него других стран. "Для этого есть простое стратегическое обоснование: эти крылатые ракеты очень точны и их едва можно обнаружить с помощью радара, они летят крайне быстро на низкой высоте и оставляют мало времени на ответную реакцию. (...) Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Иран, вероятно, не заинтересованы в том, чтобы оказаться под угрозой ракет средней дальности. Поэтому, как и в случае с Россией в 1980-е годы, в их интересах ограничить эти ракеты", - считает Геттемюллер.

"Меня занимает вопрос реакции НАТО на вновь окрепшую Россию, которая в 2014 году незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восточную Украину. Перед лицом более агрессивной России, которая с помощью военной силы меняет границы в Европе, необходимо больше обороны и сдерживания. Размещение в Польше и Прибалтике многонациональных формирований, состоящих из солдат НАТО, было важным шагом. Министры обороны обсуждают сейчас, как нам форсировать эти усилия. Речь идет о системе управления и военной мобильности", - рассказала заместитель генсека НАТО.