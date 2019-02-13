НАТО идет на конфронтацию с Москвой, будучи неподготовленным

"Как в феврале 2019 года, спустя 70 лет после основания альянса, обстоят дела у НАТО? - задается вопросом журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Б.Шильтц. - При всех успехах по укреплению мира, которыми может гордиться западный оборонительный альянс, союз имеет и слабые стороны".

"Альянс зачастую реагирует слишком поздно, - указывает автор статьи, - он недооценил готовность Москвы к эскалации и желание России реорганизовать территориальное устройство Европы (аннексия Крыма, восточная Украина)".

Удивительно неподготовленным оказалось НАТО и к расторжению договора о РСМД, хотя такое развитие событий наметилось еще несколько лет назад. "Аннексия Крыма в 2014 году и столкновение боевых российских кораблей и маленьких украинских катеров на окраине Черного моря в ноябре 2018 года также застали альянс врасплох. Тревожный вопрос о том, в достаточной ли мере функционируют в НАТО стратегическая дальновидность и разведка, остается открытым", - отмечает журналист.

При этом, продолжает Шильтц, разработка Россией ракеты SSC-8, повлекшая за собой крах договора о РСМД, задевает основы альянса. "Хайнрих Браус, генерал-лейтенант в отставке, который до лета 2018 года был самым влиятельным немцем в НАТО, (...) пишет в своей статье для Немецкого общества внешней политики (DGAP), что SSC-8 (...) может "парализовать решительность и боевой дух европейских союзников в случае кризисной ситуации и необходимости принятия оборонительных мер".

"Если Россия, например, в рамках быстрой военной кампании - аналогичной крымской - нападет на Прибалтику, такое нападение Москва сможет подстраховать ядерной угрозой ракетами SSC-8. Смогут ли союзники действительно оказать помощь балтийским странам?", - задается вопросом автор статьи.

"Ответ на этот вопрос, так же, как и спор о необходимых расходах на оборону, может расколоть союз. Именно в этом и заключается цель Путина, - уверен журналист. - Но это не единственный его расчет: расторгнув ДРСМД, Москва теперь наконец-то может разместить собственные ракеты средней дальности против мнимых угроз на своих южном и восточном флангах. Москва с беспокойством наблюдает за индийскими и китайскими ракетами средней дальности. Новое российское оружие стало бы ответом на это - но, в первую очередь, оно достигло бы целей в Европе. Каким бы ни был ответ НАТО, адаптация к новой обстановке в сфере безопасности потребует миллиардных инвестиций, которые сегодня кажутся немыслимыми".

"Путин в некотором смысле загнал НАТО в угол, - считает Шильтц. - Новые решения об укреплении восточного фланга, принимаемые с 2014 года, верны, однако в конечном итоге они, несмотря на все усилия, очевидно, недостаточны для того, чтобы эффективно сдерживать Москву. Не хватает современной техники, инфраструктуры и возможности быстро привести в боевую готовность крупные воинские формирования. Так называемая российская стратегия НАТО, двойной подход, предполагающий сдерживание и диалог, устарела. Москва создает факты - в прошлом это касалось, прежде всего, черноморского региона (Грузии, Украины), где присутствие альянса было слишком ограничено. Одновременно Россия все больше распространяет свое влияние в Африке и заполняет вакуум, который оставляют после себя американцы. (...) Держит ли НАТО все это в поле зрения?".

Сейчас альянс начинает усиленно заниматься Китаем, который в будущем, среди прочего, может стать одним из главных действующих лиц в Афганистане. Почему НАТО начинает это только сейчас? Учебная миссия альянса в Ираке также вызывает вопросы. Действительно ли таким образом можно добиться чего-то существенного?

"Подписывая 9 апреля 1949 года Североатлантический договор, президент США Гарри Трумэн сказал: "Этим пактом мы надеемся создать щит от агрессии и страха агрессии. Бастион, который позволит нам заниматься реальными делами государства и общества, делом достижения более полноценной и счастливой жизни для всех граждан наших стран". Все это еще имеет силу, но реализация таких целей становится все более тяжелой. "НАТО, - констатирует Шильтц, - находится под мощным давлением".