13 февраля 2019 г. Розалинд Хендерман и Том Хэмбургер | The Washington Post Как встреча Манафорта с российским сотрудником в нью-йоркском сигарном клубе в 2016 году "затрагивает самую суть" расследования Мюллера "Партийные конвенции по выдвижению кандидатур на пост президента США в 2016 году только что пришли к заключению, что президентская гонка переходит на новый уровень интенсивности, и Пол Манафорт, председатель предвыборной кампании Дональда Трампа, отправился на необычный ужин - встречу, состоявшуюся в частной сигарной комнате в нескольких кварталах от штаба кампании, располагавшегося в Trump Tower на Манхэттене, - пишет The Washington Post. - Как свидетельствуют судебные документы, в какой-то момент встречи в Grand Havana Room, в пространстве, отделанном панелями из красного дерева и окнами от пола до потолка с панорамным видом на город, к Манафорту присоединился его заместитель Рик Гейтс. "Два американца встречались с заграничным гостем, давним сотрудником их международной консалтинговой компании, который прилетел в Соединенные Штаты на эту встречу: с российским политтехнологом по имени Константин Климник, - сообщает издание. - В последние дни эта встреча 2 августа 2016 года между высокопоставленными представителями кампании Трампа и Климником, который, как предполагает прокуратура, имеет связи с российской разведкой, рассматривается как потенциальный гвоздь в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера". Как пишет газета, "именно на этой встрече, полагают прокуроры, Манафорт и Климник могли обменяться ключевой информацией, важной для России и президентской ставки Трампа. Эта встреча "затрагивает самую суть того, что расследует канцелярия спецпрокурора", - заявил, выступая перед федеральным судьей на закрытом слушании на прошлой неделе, прокурор Эндрю Вайссманн. Одной из тем, обсуждавшихся участники встречи, был проект разрешения конфликта вокруг Украины - вопрос, представляющий большой интерес для российского правительства, сообщается в частично отредактированной расшифровке слушания, прошедшего 4 февраля". "Во время слушания судья также сделала предположение о другом возможном аспекте встречи в Grand Havana Room - о передаче Манафортом промежуточных данных опросов президентской кампании Трампа его российскому коллеге", - подчеркивает The Washington Post. "Новые данные предоставляют редкую возможность взглянуть на то, что изучает Мюллер на финальном отрезке своего расследования, длящегося почти 21 месяц, и указывают на его глубокий интерес ко встрече в Grand Havana Room, по окончании которой все трое ушли по одному через разные двери, указала судья Эми Берман Джексон", - передает газета. Пресс-секретарь Манафорта, который, как полагают прокуроры, нарушил договор о сотрудничестве со следствием, солгав прокурорам, отказался от комментариев. Манафорт признал свою вину в преступлениях, связанных с консультационной работой, которую он выполнял на Украине. Ему не предъявляли обвинений в сотрудничестве с россиянами с тем, чтобы повлиять на выборы, сообщается в публикации. Климник, которого прокуроры обвиняют в сотрудничестве с Манафортом с целью создать препятствия для следствия, не ответил на запрос о комментариях. "В заявлении в The Washington Post в 2017 году он выступил с отрицанием каких-либо связей с российской разведкой. По словам Климника, встреча в Grand Havana Room никак не была связана с политикой или президентской кампанией. Он сообщил, что это был "частный" визит", во время которого он и Манафорт говорили о "неоплаченных счетах наших клиентов" и о политической ситуации на Украине, где Манафорт работал политическим консультантом около десяти лет, прежде чем присоединиться к кампании Трампа", - говорится в статье. "Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки, который согласился говорить на условиях анонимности в связи с тем, что расследование еще продолжается, назвал детали происходившего во время встречи в Grand Havana Room "самым интересным и потенциально существенным развитием событий за долгое время". "Встреча в Grand Havana Room произошла в критический момент гонки 2016 года, - отмечает газета. - Менее чем за две недели до этого возник вопрос о роли России в предвыборной кампании, когда Wikileaks опубликовал тысячи электронных писем, украденных у Национального комитета Демократической партии. Сторонники кандидата от демократов Хиллари Клинтон немедленно обвинили в хакерском взломе Россию, и эту точку зрения позднее поддержали разведывательные агентства США. Вместо того, чтобы осудить Кремль, Трамп с издевкой попросил Россию найти электронные письма, уничтоженные Клинтон. (?) В то же самое время Манафорт разрабатывал стратегии, как использовать свою видную роль в кампании Трампа, чтобы сдержать личное финансовое падение, говорится в судебных документах. Он был должен миллионы в счет налогов на недвижимость, за ремонтные работы, за страховые полисы, кредитные карты и др, говорится в документах, представленных во время суда над ним в Вирджинии прошлым летом". "Как свидетельствуют электронные письма, с которыми ознакомилась The Washington Post, Манафорт считал Климника - свой канал связи с высокопоставленными украинскими политиками и российским миллиардером Олегом Дерипаской - ключевой фигурой для того, чтобы воспользоваться своей безоплатной должностью председателя кампании Трампа. Они часто поддерживали контакт во время участия Манафорта в кампании Трампа, говорится в судебных документах". "Климник, ветеран российской армии, который прошел обучение в военной языковой академии, известной тем, что является подготовительной школой для разведывательных служб, работал на Манафорта с 2005 года, начав в качестве переводчика для деятельности Манафорта на Украине", - пишет газета. "В документах, поданных в суд в прошлом году, прокуроры Мюллера писали, что Гейтс, заместитель Манафорта, сообщил, что Климник сказал ему, что ранее был офицером ГРУ, подразделения российской военной разведки, обвиняемой в том, что она стоит за вмешательством в выборы 2016 года. Прокуроры заявили, что, по оценке ФБР, связи Климника с разведкой сохранялись в 2016 году. Климник также был хорошо известен в посольстве США в Киеве, и тамошние чиновники часто встречались с ним, чтобы обсудить украинскую политику, сообщили люди, знакомые с его работой. Во время слушаний на прошлой неделе прокуроры признали, что "нет сомнений" в том, что Климник поддерживал контакты с чиновниками Госдепартамента", - сообщается в статье. "Климник ранее сообщил The Washington Post, что он приехал в США и встретился с Манафортом 7 мая для обсуждения деловых вопросов. Затем, 7 июля, Манафорт направил Климнику электронное письмо, попросив его проинформировать Дерипаску, что если тому нужны "частные брифинги" о ходе кампании, "мы можем обеспечить это". Пресс-секретарь Дерипаски заявила, что ему никогда не предлагали и не проводили брифинги о ходе кампании. Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони заявил, что никаких брифингов для Дерипаски не проводилось, сообщив в 2017 году газете, что эта электронная переписка была "безобидной" попыткой собрать прошлые долги". "29 июля 2016 года Климник отправил Манафорту зашифрованное послание, - продолжает The Washington Post. - Климник рассказал Манафорту, что в тот день он встретился с человеком, который дал Манафорту "несколько лет назад самую большую банку черной икры". Ранее The Washington Post сообщала, что, по мнению следователей Конгресса, "черная икра" в послании Климника является кодовым словом для обозначения денег. Климник писал, что он и тот человек говорили пять часов и что по итогам у него есть важные послания для Манафорта. Климник спросил, когда Манафорт сможет встретиться. "Лучше всего во вторник", - ответил Манафорт. Следующий вторник выпадал на 2 августа. Когда они встретились в Grand Havana Room, одной из тем обсуждения стало мирное предложение для Украины, пункт, важный для России в качестве ключевого шага для снятия карательных экономических санкций, говорится в судебных документах". Также газета сообщает, что "в расшифровке судебного слушания на прошлой неделе есть указания на то, что прокуроры рассматривают идею, не на этой ли встрече в сигарном баре на Манхеттене Манафорт поделился с Климником данными опросов, связанных с гонкой за пост в Белом доме. (?) В день встречи Манафорт направил Гейтсу электронное письмо, попросив его распечатать материал для некоей встречи, говорится в судебных документах. Что это был за материал, публично не сообщается". Во время слушания судья Джексон дала понять, что, согласно показаниям Гейтса, материал был передан именно на встрече в Grand Havana Room, говорится в статье. Однако, по словам адвоката Манафорта Ричарда Уестлинга, распечатанное Гейтсом электронное письмо не указывает конкретно на Климника, подразумевая, что материал мог предназначаться не для россиянина. "Неясно, как долго оставался Климник в Соединенных Штатах после встречи в Grand Havana Room. Как свидетельствуют полетные данные, вскоре после полуночи 3 августа, спустя несколько часов после встречи Климника и Манафорта, в Международном аэропорту Ньюарк Либерти приземлился частный самолет, принадлежащий Дерипаске. Самолет провел на земле лишь несколько часов, а затем вновь поднялся в воздух и улетел в Москву", - сообщают авторы публикации. Согласно заявлению пресс-секретаря Дерипаски Ларисы Беляевой, в самолете находились только члены его семьи. "Мы можем подтвердить, что Дерипаска никогда не одалживал свой частный самолет господину Климнику и никогда не имел с ним никаких взаимодействий", - сказала она. "Вскоре после встречи работа Манафорта на Украине попала в поле зрения общественности. 19 августа он вышел в отставку, покинув кампанию Трампа", - резюмирует The Washington Post. Источник: The Washington Post