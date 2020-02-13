НАТО обеспокоено новым гиперзвуковым оружием России

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг бьет тревогу", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы очень обеспокоены новыми российскими ракетными комплексами", - заявил Столтенберг, принимая в среду в брюссельской штаб-квартире министров обороны 29 стран-участниц альянса. Он имел в виду не только российскую крылатую ракету SSC-8, которая может ударить по целям в Европе и из-за которой Америка расторгла договор о РСМД. Столтенберг также обеспокоен новым гиперзвуковым оружием, которое разрабатывает и частично уже разместила Москва".

"Один высокопоставленный сотрудник НАТО еще более ясно выразил в среду то, что не дает покоя альянсу. По его словам, в системах малой и средней дальности Россия сегодня "намного" превосходит возможности альянса. Здесь наблюдается "большой дисбаланс" и "систематическое неравенство", сказал он. Это весомые слова, ведь тем самым альянс признает, что ядерный паритет оказался под вопросом - так обозначается способность ядерных держав в любой момент уничтожить друг друга", - отмечает издание.

"Крылатые ракеты SSC-8 летят так же медленно, как и обычный гражданский самолет, а дальность их полета составляет 1800 км. Это все-таки дает НАТО до двух часов времени. Но из-за меняющейся траектории эти системы тяжело обнаружить. Еще более опасна новая ракета класса "воздух-земля" под названием "Кинжал", которая была разработана для российских ядерных бомбардировщиков. (...) Она якобы достигает скорости, превышающей скорость звука в десять раз, - и может поразить цель в течение нескольких минут. Это превосходит сегодняшние системы ПРО всех стран НАТО", - подчеркивает издание.

"То же самое касается и планирующего крылатого блока "Авангард". Он запускается с помощью межконтинентальной баллистической ракеты; пока при помощи SS-19, с 2022 года - при помощи новой модели "Сармат". Местоположение самой ракеты можно определить, но как только от нее отделится крылатый блок, "мы узнаем о нем, только когда произойдет взрыв", сказал сотрудник НАТО".

"Пока НАТО приняло только одно решение: "Мы не будем размещать в Европе новые наземные ракеты средней дальности, способные нести ядерный заряд", - подтвердил Столтенберг в среду. Альянс хочет избежать новой гонки вооружений, как в 1980-х годах, однако так проблему дисбаланса не решить. Возможным считается размещение в Европе обычных систем средней дальности, разработанных Соединенными Штатами. К тому же с начала февраля американцы начали оснащать свои баллистические ракеты на подводных лодках небольшой ядерной боеголовкой, чтобы хотя бы что-то противопоставить россиянам в тактическом оружии".

"Конгресс также обсуждает разработку крылатой ракеты, способной нести ядерный заряд, для атомных подводных лодок", - передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.