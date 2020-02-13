Мучительное пребывание взаперти на борту лайнера с коронавирусом Diamond Princess

"(...) "Можно я вас сфотографирую?" Сцена произошла в прошлое воскресенье на борту Diamond Princess. Китайский пассажир этого круизного лайнера начал разговор с итальянским официантом, который после постановки судна на карантин приносит ему подносы с едой. В качестве меры безопасности двум людям не разрешается прикасаться друг к другу и даже приближаться друг к другу. Обычно официант оставляет поднос с едой перед каютой и быстро уходит, а пассажир забирает его. Но на этот раз их взгляды встретились, и пассажир захотел сфотографировать официанта на память. Официант согласился; но чтобы сделать снимок, пассажир позаботился о том, чтобы не переступать порог своей каюты. Непреодолимый порог. "На меня это произвело впечатление" - рассказал официант в итальянском блоге Barcielonda", - передает Le Figaro.

"Такие маленькие жесты человечности являются нарушением строгого протокола сосуществования 3711 человек, оказавшихся с 3 февраля заблокированными на борту Diamond Princess, пассажиров (2666 человек, включая 1385 иностранцев из 55 стран) и персонала (1045 сотрудников), зараженных (175 человек на сегодняшний день) и здоровых. После того, как одному из бывших пассажиров, сошедшему в Гонконге, был поставлен диагноз заражения коронавирусом, все они мучаются на одном судне, бросившем якорь рядом с Иокогамой, в спокойном море, их моральный дух меняется по прихоти прогрессирования вируса, а сообщения, посвященные их испытаниям, как и официальные заявления японских властей, они получают через капитана", - отмечает автор статьи Режи Арно.

"Карантин выявляет особенности характера, некоторые смотрят на происходящее с оптимизмом, например, американский пассажир Мэтью Смит, восторгающийся своими шоколадными десертами, фотографии которых он публикует в Twitter. Другие пассажиры настроены более мрачно. В самом худшем положении оказались те пассажиры, которые планировали провести круиз в каюте без окон, им разрешается выходить на воздух только на несколько минут в день, с обязательством находиться в пределах метра друг от друга. С палубы они наблюдали за приездом и выездом машин скорой помощи на набережной, которые прибыли за инфицированными людьми. Несколько дней назад один из пассажиров развернул перед камерами плакат с надписью "Отсутствие лекарств, недостаток информации!"- говорится в статье.

"Пассажиры Diamond Princess очень болезненно переживают неопределенность своего положения. По данным японских властей, процедура диагностики коронавируса является деликатной, сложной и, прежде всего, трудно применимой для всех людей на борту. Поэтому власти решили продвигаться от пассажира к пассажиру, отслеживая любые подозрительные ухудшения состояния здоровья. 492 из них уже осмотрены, - указывает издание. - Такой прогрессивный подход, который задерживает окончание кризиса, сочетается с определенной робостью со стороны Министерства здравоохранения. Последнее сталкивается с беспрецедентным вирусом, причем в невиданных доселе масштабах: "Diamond Princess - самое большое судно, когда-либо находившаяся на карантине", - отмечает профессор Казуки Секия из Японского института медицинского управления в своем блоге.

"(...) Я думаю, что мы должны отпустить всех пассажиров домой и просто попросить их временно ограничить свои контакты", - считает доктор Масахиро Ками, коллега Казуки Секия, опрошенный Le Figaro. Этот врач говорит о том, что ему известно по опыту: он регулярно осматривает эвакуированных из региона Фукусима. Он был потрясен ухудшением их здоровья из-за того, что после аварии 2011 года их стали сторониться. Как и в случае с этой катастрофой, управление кризисом Diamond Princess может иметь драматические последствия для пассажиров, внешние по отношению к самому вирусу. Согласно опросу, проведенному местными специализированными СМИ, 86% пассажиров лайнера старше 50 лет, а 19% старше 70 лет, что делает их особенно уязвимыми".

"(...) Хотя большинство пассажиров могут надеяться на высадку после четырнадцати дней среднего инкубационного периода вируса, 19 февраля некоторым из них может быть продлен срок их карантина, если они были в контакте с недавно обнаруженными случаями заражения. Представитель японского правительства Йошихид Суга пообещал в среду, что к 18 февраля ежедневно будет доступно 1000 комплектов для обнаружения коронавируса.