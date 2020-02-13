Спасем ли мы планету от глобального потепления, сажая деревья?

"Компании, менеджеры, кандидаты на муниципальных выборах: все хотят высаживать деревья, чтобы уменьшить свой углеродный след. Похвальный подход... но не обязательно эффективный", - пишет журналистка Le Figaro Анн-лор Фремон.

"(...) В прошлом месяце даже президент США Дональд Трамп, малоизвестный своей приверженностью окружающей среде, пообещал присоединиться к инициативе "триллион деревьев", выдвинутой организаторами Всемирного экономического форума в Давосе", - говорится в статье.

"Цель похвальна: поглотить максимальное количество углекислого газа (CO2), одного из основных парниковых газов, ответственных за глобальное потепление. Леса действительно являются поглотителем углерода, потому что во время своего роста деревья улавливают CO2. В своем докладе в 2018 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) также упомянула "набор решений", направленных на ограничение глобального потепления до + 1,5 C в 2100 году, включая очень существенное увеличение лесных площадей к 2050 году", - отмечает издание.

"По мнению Стефана Халлера, президента-основателя Reforest'Action (французской компании, которая осуществляет проекты по лесовосстановлению), энтузиазм по поводу такого рода программ действительно начался после того, как в Париже в 2015 году была организована конференция COP21. "Мы видим реальное ускорение после прошлого года: теперь мы ежедневно получаем от 30 до 40 звонков от частных лиц или компаний, которые хотят высадить деревья или восстановить леса". По его словам, климатические марши 2019 года разбудили подобный дух, не говоря уже о пожарах, которые опустошили Амазонию, а затем и Австралию... "И еще было научное исследование, которое, вероятно, послужило отправной точкой для объявления инициативы в Давосе". В частности, речь идет об исследовании, опубликованном в прошлом году в журнале Science, где излагались результаты работы группы исследователей из ETH (Федеральная политехническая школа Цюриха), которые рискнули сделать смелый расчет: посадка деревьев на такой большой территории, как Соединенные Штаты, может позволить поглотить "205 млрд тонн углерода, что составляет около двух третей от 300 млрд, которые были выброшены в атмосферу из-за человеческой деятельности с начала промышленной революции".

"Такие цифры были очень быстро оспорены другими учеными, как напоминает Национальный научно-исследовательский центр (CNRS), объясняющий, что посадка триллиона деревьев, как обсуждалось в этом исследовании, приведет к уничтожению большинства экосистем и будет представлять угрозу для глобальной продовольственной безопасности, поскольку очень большая часть земель, используемых в настоящее время для сельского хозяйства, должна быть превращена в леса", - пишет Le Figaro.

"(...) Будь то искренний подход или коммуникационный рычаг (или оба), "каждое дерево полезно", считает Стефан Халлер. Что же касается гонки за звание того, кто посадит больше всего деревьев в конце следующих муниципальных выборов (мэр Парижа Анна Идальго предложила высадить в столице 170 тыс. деревьев), то "все согласны с тем, что вновь вернуть естественную растительность в города - это хорошо", указывает Сесиль Леба, активистка лесного фонда Гринпис. Деревья поглощают CO2, а также сохраняют прохладные острова в городских районах, что очень полезно в периоды сильной летней жары", - говорится в публикации.

"(...) Следует напомнить одну вещь: главная проблема - это выбросы парниковых газов. Мы не решим все проблемы, высажая леса, особенно когда такие национальные проекты представлены в качестве замены", - считает Анри Вайсман, старший научный сотрудник климатической программы IDDRI (Института устойчивого развития и международных отношений). И те, кто много говорит о программах по лесовосстановлению, зачастую представляют именно те сектора, которые являются виновниками самых больших выбросов. "Использование компенсации углеродных выбросов ради отвлечения и без каких-либо дополнительных усилий бесполезно", - резко говорит Сесиль Леба. То есть, подобные проекты лесовосстановления не являются плохой идеей, в том случае, если они не становятся "правом на загрязнение", - отмечается в статье.

"Другой риск - сажать что угодно где угодно. Необходим поиск подходящей земли, правильного дерева, не конкурирующего с сельскохозяйственными угодьями... Выбор и поддержка проектов иногда являются проблемой, особенно когда они запускаются в чужих краях, например, в развивающихся странах", - указывает автор сатьи.

"(...) Некоторые плохо подготовленные проекты превращаются в фиаско: 11 ноября 2019 года президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил днем "национального лесовосстановления" в Турции. По всей стране были высажены 11 млн елей. Менее чем через три месяца, по данным Союза сельского и лесного хозяйства, почти 90% этих деревьев уже погибли, став жертвами нехватки воды. Сукрю Дурмуш, президент профсоюза, объяснил в оппозиционной ежедневной газете Cumhuriyet, что ученые все-таки предупреждали государство о том, что условия для лесовосстановления неподходящие, что деревья не были высажены должным образом... но все оказалось тщетно. Ставилась цель побить рекорд", - пишет Le Figaro.