"Трагедия Идлиба - это вызов для Европы"

"(...) Кто сейчас еще интересуется Сирией? Несомненно, некоторые светлые личности или те, чья работа связана с ней в канцеляриях или редакциях, однако политических лидеров осталось уже немного. В этом отношении характерна агония провинции Идлиб. Из газет нам известно, что с середины декабря 2019 года совместное наступление сил режима Дамаска и российских ВВС привело к тому, что более 600 тыс. человек оказались на дорогах, в основном женщины и дети; эти люди часто приезжают из других регионов страны, отвоеванных в сопоставимых условиях. В провинции Идлиб, как и везде, стерты с лица земли целые города. Российские самолеты разрушают десятки больниц или медицинских учреждений, что нарушает нормы гуманитарного права, но теперь это считается "новой нормальностью", - пишет Мишель Дюкло, бывший посол Франции в Дамаске, специальный советник Института Монтеня, автор книги "Долгая сирийская ночь" (издательство Observatoire, 2019), на страницах Le Monde.

"(...) После соглашения между Путиным и Эрдоганом непрочный режим прекращения огня положил конец боевым действиям в течение нескольких месяцев. Турки установили передовые военные посты. Однако русские отмечают, что Турция не выполнила свою часть контракта, которая состояла в том, чтобы с помощью повстанцев, не являющихся джихадистами, подавить, а затем ликвидировать экстремистов из группировки "Хайат Тахрираш-Шам"*, в рядах которой есть определенное число русскоязычных боевиков", - отмечает эксперт.

"В этих условиях неясно, что могло бы помешать Москве позволить режиму отвоевать Идлиб или, вернее, помочь ему в этом начинании, какой бы ценой ни пришлось за это заплатить гражданскому населению. Эрдоган - чьи военные были убиты в этой авантюре - посылает подкрепление и угрожает сирийскому режиму страшными ударами грома и молнии. Намечается эскалация между Анкарой и Дамаском", - указывает автор статьи.

"(...) Для европейцев уже поздно, даже слишком поздно проявлять инициативу в отношении Идлиба. Все же побудить их сделать это должны несколько причин. Эта далекая гористая провинция Сирии находится на нашем пороге. Она граничит с Турцией, ближайшим соседом ЕС. Разворачивающаяся драма представляет собой отрицание ценностей, на которых построена Европа", - рассуждает Дюкло.

"(...) Возможно, нам следует воспользоваться разногласиями, возникающими между Россией и Турцией, которая все еще является членом Североатлантического альянса. Европейцы совместно с Вашингтоном обязаны усилить свою агитацию в пользу прекращения огня", - полагает эксперт.

"(...) Из-за бомбардировок мирных жителей и выбрасывания их на дороги, их снова бросают в сторону террористов, тогда как разумная стратегия борьбы с повстанцами могла бы заключаться именно в том, чтобы опираться на гражданское население (и умеренные повстанческие группировки) с тем, чтобы изолировать джихадистов, в качестве первого этапа перед их уничтожением", - анализирует Дюкло.

"Конечно, такую стратегию очень сложно реализовать. Туркам это не удалось, если считать, что они действительно попробовали это. В любом случае, она остается бесконечно предпочтительнее, нежели стратегия выжженной земли, которой придерживаются сирийский режим и его поручители. На данный момент, силы Асада контролируют около трети провинции Идлиб. Для России может оказаться приемлемым - во избежание ухудшения отношений с Турцией - на время заморозить ситуацию", - уточняет эксперт.

"Для территории, все еще не контролируемой режимом, европейцы и американцы могли бы предложить России и Турции совместные действия, направленные на то, чтобы дать шанс стратегии борьбы с восстанием, которая на этот раз щадит гражданское население, фактически направляя гражданское население и оставшиеся умеренные группы повстанцев на борьбу против джихадистов. Для стратегий, сочетающих помощь населению и военные или контртеррористические операции, законно зарезервирован мир гуманитарной деятельности. И в отчаянном случае с Идлибом это последний шанс разобраться с продолжающейся драмой", - утверждает Дюкло.

"Такой вариант, конечно, предполагает то, что европейцы - и американцы - готовы внести технические средства (разведывательные и ударные возможности) в эту новую стратегию борьбы с терроризмом, в партнерстве с Турцией и совместно с Россией. В тот момент, когда много говорят об укреплении европейской обороны, разве не такой проект мог бы отстаивать президент Французской Республики на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в конце этой недели?" - задумывается эксперт.

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* Эта организация признана террористической и запрещена в РФ"